Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Трент Александер-Арнольд
№66
Защитник
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1998 (21) год
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
#Трент Александер-Арнольд
02 июля, 17:45
Перед голом Фабиньо в штрафной «Ливерпуля» два раза сыграли рукой. Но мяч все равно засчитали
#Ливерпуль
10 ноября 2019, 20:40
В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят
#Лига чемпионов
01 июня 2019, 13:03
Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали
#Ливерпуль
08 мая 2019, 01:59
Камбэк «Ливерпуля» – Голливуд и счастье. 7 причин
#Лига чемпионов
08 мая 2019, 00:45