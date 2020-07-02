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Трент Александер-Арнольд
№66
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1998 (22) года
Рост
175
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Что случилось с «Ливерпулем»
#Ливерпуль
16 февраля, 16:50
Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
#Трент Александер-Арнольд
02 июля 2020, 17:45
Перед голом Фабиньо в штрафной «Ливерпуля» два раза сыграли рукой. Но мяч все равно засчитали
#Ливерпуль
10 ноября 2019, 20:40
В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят
#Лига чемпионов
01 июня 2019, 13:03
Разбираем тот самый гол «Ливерпуля» с углового. Кажется, никто не понял, как они это сделали
#Ливерпуль
08 мая 2019, 01:59
Камбэк «Ливерпуля» – Голливуд и счастье. 7 причин
#Лига чемпионов
08 мая 2019, 00:45
#
новости спорта
«Мы не хотим, чтобы это произошло». Игроки «Ливерпуля» выпустили одинаковые посты о Суперлиге
20 апреля, 23:56
Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ
19 декабря 2020, 17:59
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
06 декабря 2020, 15:52
У Трента из «Ливерпуля» 77 побед в первых 100 играх в АПЛ. Больше только у Эдерсона
01 ноября 2020, 13:09
Александер-Арнольд сделал 25 ассистов в АПЛ. Только два игрока были моложе, когда достигли этой отметки
25 февраля 2020, 10:05