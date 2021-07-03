Как устроена сборная Чехии – объясняет эксперт по чешскому футболу. Почему это ограниченная команда? Каким чудом они прошли так далеко? Кто создал успех?
Русский специалист Юрий Динабурский живет в Чехии с 2008 года. Он занимался скаутингом и аналитикой в «Словане», потом работал ассистентом главного тренера в «Дукле». Сейчас это главный спортивный аналитик швейцаркой компании Si14, которая консультирует футбольные клубы по скаутингу и аналитике. «Гол» уже делал с ним большое интервью о работе и жизни.
Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ
Мы не знаем, кто лучше Динабурского разбирается в чешском футболе, поэтому поговорили о сенсационной сборной Чехии именно с ним.
У Чехии есть только один козырь. В ее успех никто не верил
Я удивлен, что Чехия прошла в четвертьфинал. В стране успехом бы считался проход в 1/8, никто не рассчитывал на что-то большее. Набор игроков не подразумевает уровень первых восьми команд Европы. Тем более есть провисания на разных позициях. Но их удалось решить либо внезапно хорошей формой игроков, либо спецификой соперников, либо везением.
Чехи неожиданно хорошо сыграли против Голландии. Кроме прессинга, никакого плана на игру не было. Но этого оказалось достаточно. Чехи играли с желанием и агрессией. А Голландия вышла играть во владение: от себя, на классе, без особой организации – что очень удобно для чехов.
Чехия – ограниченная и даже плохая на мяче команда. В атаке полагается на единственный козырь и отработанный механизм – прессинг. У нее нет структуры на мяче, нет понимания, как выйти в позиционную атаку. Главное – поймать соперника на переходной фазе и провести быструю атаку.
В этом плане сборная похожа на «Славию». Успех «Славии» определил тактическое развитие чешского футбола. К тому же большая часть основного состава – из «Славии». Или те, кто оттуда перешел в другой клуб. Все они хорошо знают модель тренера клуба Трпишовского – персональный прессинг по всему полю. Шилгавы тренировал «Славию» до этого и тоже ставил похожий футбол. Но Трпишовский довел эту модель до абсолюта.
Главный тренер мотивирует, наблюдает и держит дисциплину. Всем остальным занимаются помощники
В тренерском штабе работает Иржи Хитрый – Шилгавы давно уже привлекает его в свои команды. Хитрый руководит тактическими занятиями. Разрабатывает план под соперника. Зачастую помогает Шилгавы с выбором состава и тактики. Поэтому на эту игровую систему чехов Хитрый очень повлиял.
Шилгавы строит общение в команде так, что он непререкаемый босс и лидер. В его командах всегда сильная дисциплина. При этом сам не руководит тренировочным процессом. Он смотрит со стороны, оценивает и общается с игроками. Даже не создает тренировочные упражнения.
Шилгавы собрал хороший тренерский штаб, который любят и уважают игроки. И всегда с радостью едут в сборную. Поэтому в команде есть и жесткая дисциплина, и при этом теплые отношения. Сам Шилгавы – большой авторитет, с которым нельзя спорить. И он очень хороший мотиватор.
Чехи плохо обороняются
Самая большая проблема чехов – это оборона в низком блоке. Если соперник недостаточно быстро комбинируют между линиями, много играет через фланги, то чехи выжимают его к центру поля – это выгодный для них сценарий. Но если у соперника есть структура в атаке, то Чехия вжимается к своим воротам, а центр защиты – их самое слабое место.
Калас и Челустка – игроки неплохие, но по меркам средних лиг. Калас, например, провел очень средний сезон в Чемпионшипе. Челустка – еще более слабый сезон в чемпионате Чехии. Это не уровень плей-офф Евро.
Главная чешская опора – три центральных полузащитника – очень работоспособных и сильных. Это Соучек, Дарида и Голеш. Они все сыграют с Данией и на них большая надежда.
Ожидаю, что Дания заставит Чехию обороняться низко. Датчане вообще кажутся неудобным соперником. У них хорошая структура игры, они создают много моментов, много входят в штрафную. Они знают, как переходить из средней трети в последнюю. И для чехов это может стать фатальным.
Дома чехи считали Шика ленивым и неподходящим. Сейчас там тоже есть такой талант, который не играет
Самый нетипичный игрок этого состава – Патрик Шик. Он топовый современный нападающий. Который адаптируется под любой стиль футбола. Очень подвижный, комбинирует свой рост, умение выбирать позицию, динамичность и технику – это уникальное сочетание. Игроков с такой комплекцией и такой техникой очень мало на рынке.
Шик хорошо ведет единоборства, правильно выпрыгивает и выбирает позицию. При этом может ударить с любой ноги, у него крутое первое касание. В «Спарте» Шик не пользовался популярностью, не считался талантливым. «Спарта» его совсем не рассматривала основным игроком. Только в «Сампдории» он раскрылся.
Когда Шик был моложе, он на поле выглядел ленивым игроком и экономил силы для открываний. А в Чехии с этим строго – если ты не прессингуешь, не бегаешь все 90 минут – то считаешься ленивым и некачественным. Поэтому сейчас все остальные нападающие – это рост, сила, выбор позиции. И все. Альтернативы Шику в сборной нет.
Чем интересен Шик – лидер Чехии и автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
Еще я бы отметил Барака. Именно с ним у Чехии может получаться что-то в позиционных атаках. Он нетипично мыслит. Хорошо открывается, протаскивает мяч.
И нападающего Гложека. Уникальный игрок, уникальный талант. Он 2002 года, отыграл всего 18 их 34 игр в чемпионате Чехии – и стал лучшим бомбардиром и лучшим по системе гол+пас. При этом чаще играл на флангах или под нападающим. Им уже несколько лет интересуются в Бундеслиге: «Боруссия» Д и «Лейпциг». Но в сборной не играет по большей части из-за консервативности тренеров.
Почему не играет Крал?
Он плохо провел первый матч на Евро, поэтому выпал из состава. Был плох на мяче и в обороне сыграл неважно. Крал не подходит сборной, потому что недостаточно хорошо играет один в один и обороняет пространство. Раньше он играл чаще, потому не было сильного конкурента, как сейчас, – Голеша, который ответственный, работоспособный, атлетичный.
Раньше Голеш играл на фланге обороны. Но в какой-то момент из-за конкуренции в «Славии» стал играть опорником. Голеш настолько хорошо адаптировался там и понял структуру позиционной игры, что иногда даже играет центрального защитника. Он не сильно качественный на мяче, но мощный в обороне – чего не хватает Кралу.
Я слышал, что скаутов «Спартака» сильно критиковали за то, что им Голеш вообще не понравился. Но он и правда раньше был однообразным игроком, его развитие произошло в последние два года.
«Спартаку», мне кажется, нужен хороший оборонительный опорник. Крал под эту роль не подходит, потому что он восьмерка. Его сложно оценивать: он вроде умеет все, но понемногу. Лучшее, что он может дать – это большой беговой объем.
Вацлик – хороший вратарь?
Вообще все чешские вратари провели внезапно плохой сезон, в том числе Вацлик. Основным должен был быть Коларж из «Славии», но он травмировался. Шиглавы выбрал Вацлика – и тот показывает лучшую форму за последние полтора года.
Даже в товарищеских матчах перед Евро он привозил. И первую игру с Хорватией провел не так хорошо. Но в остальных играх выглядел великолепно. Он средний в плане игры ногами. Но сильный на ленте – особенно, когда ловит кураж.