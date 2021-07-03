Как устроена сборная Чехии – объясняет эксперт по чешскому футболу. Почему это ограниченная команда? Каким чудом они прошли так далеко? Кто создал успех?

У Чехии есть только один козырь. В ее успех никто не верил

Я удивлен, что Чехия прошла в четвертьфинал. В стране успехом бы считался проход в 1/8, никто не рассчитывал на что-то большее. Набор игроков не подразумевает уровень первых восьми команд Европы. Тем более есть провисания на разных позициях. Но их удалось решить либо внезапно хорошей формой игроков, либо спецификой соперников, либо везением.

Чехи неожиданно хорошо сыграли против Голландии. Кроме прессинга, никакого плана на игру не было. Но этого оказалось достаточно. Чехи играли с желанием и агрессией. А Голландия вышла играть во владение: от себя, на классе, без особой организации – что очень удобно для чехов.

Чехия – ограниченная и даже плохая на мяче команда. В атаке полагается на единственный козырь и отработанный механизм – прессинг. У нее нет структуры на мяче, нет понимания, как выйти в позиционную атаку. Главное – поймать соперника на переходной фазе и провести быструю атаку.

В этом плане сборная похожа на «Славию». Успех «Славии» определил тактическое развитие чешского футбола. К тому же большая часть основного состава – из «Славии». Или те, кто оттуда перешел в другой клуб. Все они хорошо знают модель тренера клуба Трпишовского – персональный прессинг по всему полю. Шилгавы тренировал «Славию» до этого и тоже ставил похожий футбол. Но Трпишовский довел эту модель до абсолюта.