Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
Томаш Вацлик – основной вратарь сборной Чехии на Евро-2020. Он сыграл во всех матчах чемпионата Европы. Вацлик провел две игры на ноль, а еще в двух пропустил по одному голу. Чехия дошла до 1/4 финала Евро-2020, где попала на Данию. У Вацлика в это время официально завершился контракт с «Севильей» – он остался без клуба.
Вацлик приходил в «Севилью» основным вратарем. Уходит – с пятью матчами за год
Вацлику уже 32 года. Его основные карьерные успехи связаны с «Базелем». Там Вацлик трижды выигрывал чемпионат Швейцарии, побеждал в Кубке. В 2018-м «Базель» получил с его продажи 6 миллионов евро, а «Севилья» взяла в основу на два сезона Примеры. В сезоне-2019/20 она привычно выиграла Лигу Европы, но там Вацлик сыграл за весь турнир только два матча.
Тогда у него уже начались первые проблемы с ролью в основе. «Севилья» взяла в аренду у «Жироны» вратаря Яссина Буну. Клуб отдал ему игру в Лиге Европы, а Вацлика использовал в чемпионате. Летом 2020-го аренда закончилась, но «Севилья» выкупила Буну за 4 миллиона евро. В тот момент Вацлик сел в запас везде – в этом сезоне Примеры он сыграл только пять матчей.
Зато именно Вацлик играл за «Севилью» в двух встречах с «Краснодаром» в Лиге чемпионов. Фото с тех матчей – одни из немногих игровых постов с этого сезона в инстаграме Вацлика. Весной он публично рассуждал о своем будущем: говорил о неопределенной ситуации и раскрыл возможный трансфер. Сослался на агента и сказал, что «Севилья» подписала Димитровича.
В «Севилье» Вацлику помешала травма. В первой части сезона у него еще были шансы на игру, но потом Вацлик вылетел из-за проблем с коленом. Он не попадал в заявку сразу на 14 матчей подряд. Вацлик отклонил предложение «Севильи» о продлении контракта. Не захотел опять быть резервистом – до этого он восемь сезонов подряд держал планку в 30+ матчей чемпионата.
Клуб и Вацлик честно поступали друг с другом. Тренер «Севильи» Лопетеги еще осенью объяснил ему выбор Буну основным вратарем, но напомнил о длинном сезоне. Вацлик согласился – тренировался и поддерживал Буну. В итоге «Севилья» попрощалась с Вацликом красивым видео. Он ответил сердечками – уходит на позитиве:
Главный летний слух по карьере Вацлика связан с его возможным переходом в «Наполи». Там есть третий вратарь сборной Италии Мерет, пока еще остается Оспина. У «Наполи» и Вацлика есть предварительное соглашение, но решение по нему примет новый тренер Спаллетти. Sky Sport Italia пишет, что пока клуб еще думает. Вацлик оставил клубные вопросы до завершения Евро.
Вацлик не спал ночь из-за проблем у дочери, а потом обыгрывал «Реал»
Томаш Вацлик начинал карьеру в команде «Виктория Жижков». Потом его купила «Спарта». Так бывший тренер «Спарты» описывал Вацлика: «Он отлично играет на линии. Когда мы купили его, было мнение, что он недостаточно высок. Но он фантастически предвидит то, что произойдет в матче. У него были проблемы с игрой ногами – и это он постепенно улучшил».
Вацлик – один из самых честных вратарей в профессиональном футболе. История из нашего проекта по игрокам Евро-2020: «В 2011 году выиграл приз фейр-плей за то, что указал судье на угловой соперника, а не удар от ворот, как он поставил. Через два года повторил тот же жест еще в одной игре».
В «Севилье» Вацлика знают вратарем без нервов. В 2018-м его дочь попала в больницу, когда неудачно упала. Вацлик провел с ней ночь, следил за всеми обследованиями и не спал. «Севилья» предлагала ему взять выходной, но уже на следующий день Вацлик вышел в основе на победную игру против «Реала». Ему аплодировала вся команда.
По карьере он уже перешел за сотню сухих матчей. Вацлик берет пример с чешской легенды Петра Чеха (248 сухих игр), но в начале карьеры вообще не думал о таком успехе. Лучшим он считает именно игру против «Реала»: «Я бы поставил на первое место тот матч, учитывая все обстоятельства в матче и перед ним. Это было для меня очень эмоционально».
Тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы выделяет Вацлика после каждого матча Евро-2020. Рассказывает, что он помогает команде в ключевые моменты игр. Чехия выдерживает давление, потом забивает сама. Так было в победных матчах с Шотландией и Нидерландами. Еще он такой эмоциональный, что твиттер сборной Чехии даже делает из этого мемы:
В сборной Чехии Вацлик даже практикуется с оружием: «Миссия выполнена».