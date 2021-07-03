Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба

Томаш Вацлик – основной вратарь сборной Чехии на Евро-2020. Он сыграл во всех матчах чемпионата Европы. Вацлик провел две игры на ноль, а еще в двух пропустил по одному голу. Чехия дошла до 1/4 финала Евро-2020, где попала на Данию. У Вацлика в это время официально завершился контракт с «Севильей» – он остался без клуба.

Вацлик приходил в «Севилью» основным вратарем. Уходит – с пятью матчами за год

Вацлику уже 32 года. Его основные карьерные успехи связаны с «Базелем». Там Вацлик трижды выигрывал чемпионат Швейцарии, побеждал в Кубке. В 2018-м «Базель» получил с его продажи 6 миллионов евро, а «Севилья» взяла в основу на два сезона Примеры. В сезоне-2019/20 она привычно выиграла Лигу Европы, но там Вацлик сыграл за весь турнир только два матча.

Тогда у него уже начались первые проблемы с ролью в основе. «Севилья» взяла в аренду у «Жироны» вратаря Яссина Буну. Клуб отдал ему игру в Лиге Европы, а Вацлика использовал в чемпионате. Летом 2020-го аренда закончилась, но «Севилья» выкупила Буну за 4 миллиона евро. В тот момент Вацлик сел в запас везде – в этом сезоне Примеры он сыграл только пять матчей.