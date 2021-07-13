25 вещей, которые сделали этот Евро уникальным

Чемпионат Европы-2020 был турниром, который проходил по необычной формуле. Даже президент УЕФА Чеферин рассказал, что больше он бы так не сделал. Потому что отдельные сборные получали преимущество, а другие уставали еще до матчей из-за перелетов. Мы отобрали вещи, которые отличали Евро-2020 от других чемпионатов Европы – и это не только перелеты.

🦠 Турнир сместился на год из-за пандемии коронавируса. У Евро-2020 даже сохранилось название, потому что смена стоила бы слишком дорого.

🏟️ 11 городов принимали матчи Евро-2020. Могло быть и 12, но Дублин вылетел из списка в последний момент. В Лондоне сыграно восемь матчей, в Санкт-Петербурге – семь.

🖇️ 26 игроков в заявке каждой команды – тоже из-за коронавируса. Обычно было по 23. Не воспользовался этим только тренер Испании Энрике – он взял 24 игрока.

🗺️ Разные города = огромные расстояния. Мы показывали это на примере Швейцарии. К матчу 1/8 финала она налетала более 13 тысяч километров – столько не было ни у одной сборной.

💯 Это самое результативное Евро за всю историю. 80 игроков забили 142 гола, предыдущий рекорд составлял 108 голов. Матч Испания – Хорватия (5:3) стал вторым по результативности после игры Франция – Югославия (5:4) на Евро-1960.