25 вещей, которые сделали этот Евро уникальным
Чемпионат Европы-2020 был турниром, который проходил по необычной формуле. Даже президент УЕФА Чеферин рассказал, что больше он бы так не сделал. Потому что отдельные сборные получали преимущество, а другие уставали еще до матчей из-за перелетов. Мы отобрали вещи, которые отличали Евро-2020 от других чемпионатов Европы – и это не только перелеты.
🦠 Турнир сместился на год из-за пандемии коронавируса. У Евро-2020 даже сохранилось название, потому что смена стоила бы слишком дорого.
🏟️ 11 городов принимали матчи Евро-2020. Могло быть и 12, но Дублин вылетел из списка в последний момент. В Лондоне сыграно восемь матчей, в Санкт-Петербурге – семь.
🖇️ 26 игроков в заявке каждой команды – тоже из-за коронавируса. Обычно было по 23. Не воспользовался этим только тренер Испании Энрике – он взял 24 игрока.
🗺️ Разные города = огромные расстояния. Мы показывали это на примере Швейцарии. К матчу 1/8 финала она налетала более 13 тысяч километров – столько не было ни у одной сборной.
💯 Это самое результативное Евро за всю историю. 80 игроков забили 142 гола, предыдущий рекорд составлял 108 голов. Матч Испания – Хорватия (5:3) стал вторым по результативности после игры Франция – Югославия (5:4) на Евро-1960.
🕹️ Финал Евро-2020 дошел до серии пенальти при счете 1:1. Оба гола стали рекордными. Шоу забил самый быстрый гол в финалах Евро, Бонуччи – самый возрастной автор.
🔒 Англия вышла в полуфинал вообще без пропущенных голов – такого в истории Евро никогда не было. Дальше она пропустила два гола, но вратарь Пикфорд побил вратарский рекорд страны. Соперники так и не забили Англии с игры.
❗️ Восемь из 15 матчей плей-офф Евро-2020 перешли в дополнительное время – больше половины. Столько же было на двух чемпионатах мира, на чемпионатах Европы – никогда.
⚽️ Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020, хотя Португалия вылетела еще в 1/8 финала. Некоторые конкуренты сыграли по семь матчей, он – всего четыре. Забил пять, три с пенальти, сделал ассист.
🚀 Патрик Шик из Чехии – автор рекордного по расстоянию гола на Евро. Он забил с 45,5 метра. Всего за весь турнир Шик имеет пять голов. Он проиграл Роналду в списке бомбардиров только из-за отсутствия ассиста.
⚡️ 11 автоголов на одном Евро – уникальный показатель. До этого турнира за все чемпионаты Европы в сумме было забито девять автоголов. Евро-2020 даже стартовал с автогола турецкого защитника Демирала.
🇮🇹 Италия – первая команда, которая победила в двух сериях пенальти за один чемпионат Европы. Сделала это в полуфинале и финале. И продлила серию без поражений до 34 матчей – это уже национальный рекорд.
💣 На Евро-2020 назначено 17 пенальти. Предыдущий рекорд был на Евро-2000 – всего 13. Из 17 пенальти игроки Евро-2020 забили только девять. Харри Кейн не реализовал пенальти в полуфинале с Данией, но сразу добил мяч.
💰 На Евро-2020 был рекордный призовой фонд – 371 миллион. Сборная Италии заработала 34 миллиона евро бонусом от УЕФА за победу на Евро.
🔄 Итальянец Федерико Кьеза забил на Евро-2020 в матче Италии и Австрии (2:1). Так он повторил достижение отца. 25 лет назад Энрико Кьеза забивал на Евро-1996. Таких семейных рекордов на чемпионатах Европы еще не было.
❌ Лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма официально не принадлежит ни одному клубу. Его контракт с «Миланом» завершился. Такая же история у Лионеля Месси – одного из двух лучших игроков Кубка Америки. У него закончился контракт с «Барселоной».
🥊 За все время существования чемпионатов Европы Англия никогда не играла в финале. Теперь вышла – и провела его на домашнем стадионе «Уэмбли». Вместо победы – беспорядки и фанатские скандалы.
🎙️ Италия – первая страна, которая за один год взяла первое место на Евровидении и футбольном чемпионате Европы. До этого работала традиция, что страна-победитель Евровидения не может дойти даже до финала Евро.
🇷🇺 Сергей Карасев – единственный русский судья в полуфинале Евро-2020. Был там резервным арбитром. До него в плей-офф чемпионатов Европы от России судил только Валентин Иванов – на Евро-2004 он работал в четвертьфинале. Из всех судей выделился Феликс Брых – он отработал пять матчей на Евро-2020 (рекорд).
🔝 Для автора лучшего гола предусмотрена уникальная награда – она выполнена в виде NFT-токена. Оцифрованную инсталляцию из 432 мячей создал художник Покрас Лампас.
✔️ Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. Теперь у него 14 голов. Именно на Евро-2020 Роналду опередил Мишеля Платини. Еще Роналду сыграл на пятом чемпионате Европы подряд – это тоже рекорд.
✍️ Поляк Каспер Козловски – самый молодой игрок в истории Евро (17 лет и 246 дней). Он перекрыл рекорд Джуда Беллингема (17 лет и 349 дней). Беллингем стал рекордсменом за неделю до этого.
🧑🏼🤝🧑🏼Ярмоленко и Яремчук – первый дуэт в истории чемпионатов Европы, который забил в двух стартовых матчах турнира. Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, хотя до этого никогда не выходила из группы. Украинец Довбик в 1/8 финала забил на 121-й минуте – это самый поздний гол в истории Евро.
👀 Лучший ассистент турнира отдал четыре голевые передачи, три из них – за один матч. Стивен Цубер отметился в игре Швейцарии и Турции. Его сборная вылетела в 1/4 финала от Испании.
🇳🇱 Сборная Нидерландов в третий раз в истории выиграла три матча в группе на Евро. Так много не побеждал никто. После этого результата она проиграла Чехии в 1/8 финала, а потом уволила главного тренера.