Евро-2020
Италия
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#Евро-2020 #Италия

8 из 15 матчей плей-офф Евро-2020 прошли с дополнительным временем

вчера, 02:50

Завершился Евро-2020. Италия в финале победила Англию в серии пенальти и второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Это второй Евро, где участвовали 24 сборные. Восемь из 15-ти матчей плей-офф либо прошли с дополнительным временем, либо дошли до серии пенальти.

  • Италия в трех из четырех матчей плей-офф уходила в дополнительное время. В полуфинале против испанцев и в финале против англичан итальянцы пробивали пенальти.
  • Испания три раза из трех играла дополнительное время и дважды пробивала пенальти.
  • Из восьми случаев четыре продолжались серией пенальти.
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
Источник:
Гол.ру
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