Евро-2020
Италия
8 из 15 матчей плей-офф Евро-2020 прошли с дополнительным временем
вчера, 02:50
Завершился Евро-2020. Италия в финале победила Англию в серии пенальти и второй раз в истории стала чемпионом Европы.
Это второй Евро, где участвовали 24 сборные. Восемь из 15-ти матчей плей-офф либо прошли с дополнительным временем, либо дошли до серии пенальти.
- Италия в трех из четырех матчей плей-офф уходила в дополнительное время. В полуфинале против испанцев и в финале против англичан итальянцы пробивали пенальти.
- Испания три раза из трех играла дополнительное время и дважды пробивала пенальти.
- Из восьми случаев четыре продолжались серией пенальти.
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