8 из 15 матчей плей-офф Евро-2020 прошли с дополнительным временем

Завершился Евро-2020. Италия в финале победила Англию в серии пенальти и второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Это второй Евро, где участвовали 24 сборные. Восемь из 15-ти матчей плей-офф либо прошли с дополнительным временем, либо дошли до серии пенальти.