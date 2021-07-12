Роналду – лучший бомбардир Евро-2020. Он забил пять голов и опередил Шика благодаря ассисту

Завершился Евро-2020. Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Это самая результативная сборная на турнире (пять игроков забили по два гола).

Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду. Он провел на Евро-2020 четыре матча и забил пять голов. Три – с пенальти. Португалия выиграла Евро-2016, но вылетела в 1/8 финала.

Роналду – первый футболист, который забивал на пяти чемпионатах Европы. Он лучший бомбардир в истории Евро – 14 голов.

Столько же голов забил чех Патрик Шик, но он занял второе место, потому что Роналду отдал одну голевую передачу.

Доннарумма – лучший игрок Евро-2020