Италия
Евро-2020
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#Италия #Евро-2020

Италия – самая результативная и бьющая сборная на Евро-2020

вчера, 01:33

Италия победила Англию в серии пенальти в финале Евро-2020 и второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2

🇮🇹 Италия забила 13 голов на турнире. Это лучший показатель вместе с Испанией, которая вылетела в полуфинале.

🇮🇹 Италия – самая бьющая команда Евро-2020. Она пробила по воротам соперника 128 раз. Ближайший результат – у Испании (111 ударов). Это две единственные сборные, которые нанесли больше 100 ударов.

🇮🇹 Пять итальянцев забили по два гола на Евро-2020: Локателли, Пессина, Кьеза, Иммобиле и Инсинье.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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