Италия – самая результативная и бьющая сборная на Евро-2020

🇮🇹 Италия забила 13 голов на турнире. Это лучший показатель вместе с Испанией, которая вылетела в полуфинале.

🇮🇹 Италия – самая бьющая команда Евро-2020. Она пробила по воротам соперника 128 раз. Ближайший результат – у Испании (111 ударов). Это две единственные сборные, которые нанесли больше 100 ударов.

🇮🇹 Пять итальянцев забили по два гола на Евро-2020: Локателли, Пессина, Кьеза, Иммобиле и Инсинье.