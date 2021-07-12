Италия
Евро-2020
Италия – самая результативная и бьющая сборная на Евро-2020
вчера, 01:33
Италия победила Англию в серии пенальти в финале Евро-2020 и второй раз в истории стала чемпионом Европы.
Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро
🇮🇹 Италия забила 13 голов на турнире. Это лучший показатель вместе с Испанией, которая вылетела в полуфинале.
🇮🇹 Италия – самая бьющая команда Евро-2020. Она пробила по воротам соперника 128 раз. Ближайший результат – у Испании (111 ударов). Это две единственные сборные, которые нанесли больше 100 ударов.
🇮🇹 Пять итальянцев забили по два гола на Евро-2020: Локателли, Пессина, Кьеза, Иммобиле и Инсинье.
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