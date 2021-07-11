Леонардо Бонуччи
Италия
Англия
Евро-2020
#Леонардо Бонуччи #Италия #Англия #Евро-2020
Поделиться:

Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро

0

Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии. Автор гола – защитник Леонардо Бонуччи.

Бонуччи забил в возрасте 34 лет и 71 дня. Это самый возрастной игрок, который забивал в финалах чемпионатов Европы.

Бонуччи первый игрок Италии, забивший гол в финалах крупных турниров. До него это делал Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

У Англии забил защитник Люк Шоу на 1:57 – самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов Евро

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Евро-2020
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Леонардо Бонуччи
#Италия
#Англия
#Евро-2020