Леонардо Бонуччи
Евро-2020
Италия
Англия
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#Леонардо Бонуччи #Евро-2020 #Англия #Италия

Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро

11 июля, 23:40

Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии. Автор гола – защитник Леонардо Бонуччи.

Бонуччи забил в возрасте 34 лет и 71 дня. Это самый возрастной игрок, который забивал в финалах чемпионатов Европы.

Бонуччи первый игрок Италии, забивший гол в финалах крупных турниров. До него это делал Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

У Англии забил защитник Люк Шоу на 1:57 – самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов Евро

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
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Источник:
Твиттер Евро-2020
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