Леонардо Бонуччи
Италия
Англия
Евро-2020
Поделиться:
Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро
0
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии. Автор гола – защитник Леонардо Бонуччи.
Бонуччи забил в возрасте 34 лет и 71 дня. Это самый возрастной игрок, который забивал в финалах чемпионатов Европы.
Бонуччи первый игрок Италии, забивший гол в финалах крупных турниров. До него это делал Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.
У Англии забил защитник Люк Шоу на 1:57 – самый быстрый гол в истории финалов Евро.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые