Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов

На жесты итальянцев повлияли мигранты, эпоха Возрождения и телевидение 60-х

Почему итальянцы так ярко общаются жестами – спорный вопрос для историков. Есть предположение, что это пошло от древних греков, которые общение жестами распространили на Сицилии. Другая версия – так постарались древние римляне, которые увлекались ораторским искусством. Но это скорее предпосылки.

После падения Западной Римской империи в Италию приехало много колонизаторов и иммигрантов: французы, немцы, скандинавы и другие народы. Местным нужен был способ контактировать с кучей новых иностранцев, поэтому они стали использовать руки – так мысль можно донести быстрее и эмоциональнее. Можно использовать это и в обратную сторону – прятать от иностранцев свои планы.

Поэтому раньше северная Европа считала южные народы более отсталыми – если они часто общаются жестами, то у них нет развитого языка.