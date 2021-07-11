Джорджо Кьеллини
Евро-2020
Италия
Англия
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#Джорджо Кьеллини #Евро-2020 #Англия #Италия

Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов Евро

11 июля, 21:53

В финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» сыграют Англия и Италия. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Защитник Джорджо Кьеллини попал в стартовый состав Италии. Он выйдет с капитанской повязкой в возрасте 36 лет и 331 дня.

  • Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов чемпионатов Европы (14 августа ему исполнится 37 лет). Предыдущее достижение установил экс-капитан Италии Джанлуиджи Буффон на Евро-2012 (34 года и 154 дня).
  • Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года и провел больше 100 матчей. Главный результат – серебро на Евро-2012.
  • Италия четвертый раз вышла в финал Евро. Последний раз она выигрывала чемпионат Европы в 1968 году.
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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