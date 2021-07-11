Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов Евро

В финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» сыграют Англия и Италия. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Защитник Джорджо Кьеллини попал в стартовый состав Италии. Он выйдет с капитанской повязкой в возрасте 36 лет и 331 дня.