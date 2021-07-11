Джорджо Кьеллини
Евро-2020
Италия
Англия
Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов Евро
11 июля, 21:53
В финале Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» сыграют Англия и Италия. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Защитник Джорджо Кьеллини попал в стартовый состав Италии. Он выйдет с капитанской повязкой в возрасте 36 лет и 331 дня.
- Кьеллини – самый возрастной капитан в истории финалов чемпионатов Европы (14 августа ему исполнится 37 лет). Предыдущее достижение установил экс-капитан Италии Джанлуиджи Буффон на Евро-2012 (34 года и 154 дня).
- Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года и провел больше 100 матчей. Главный результат – серебро на Евро-2012.
- Италия четвертый раз вышла в финал Евро. Последний раз она выигрывала чемпионат Европы в 1968 году.
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