Из-за низкого роста Инсинье долго не брал ни один клуб. Сейчас он даже забивает головой. Одна проблема – стоять рядом с детьми

Рост Лоренцо Инсинье – всего 163 сантиметра. На Евро-2016 он был самым низким игроком. На Евро-2020 выступал еще 163-сантиметровый шотландец Райан Фрейзер.

Низкий рост – главная особенность Инсинье. В детстве из-за нее он долго не мог пробиться ни в один клуб.

«Меня никуда не брали из-за роста. Техника, сила, скорость… Вы можете усердно работать и совершенствоваться. Но рост? Что с ним можно было сделать? Я просыпался каждое утро в надежде, что вырос за ночь. Но ничего. Поэтому я сказал моему отцу: «С меня хватит».

В ответ отец спросил, что же он будет делать без футбола. Инсинье задумался и продолжил играть за местную футбольную школу. В «Наполи» он попал в 15 лет.

«Я никогда не сдавался». Инсинье просыпался в шесть утра для работы разносчиком и засыпал в раздевалке во второй половине дня – тренер приходил и будил его.