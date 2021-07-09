Из-за низкого роста Инсинье долго не брал ни один клуб. Сейчас он даже забивает головой. Одна проблема – стоять рядом с детьми
Рост Лоренцо Инсинье – всего 163 сантиметра. На Евро-2016 он был самым низким игроком. На Евро-2020 выступал еще 163-сантиметровый шотландец Райан Фрейзер.
Низкий рост – главная особенность Инсинье. В детстве из-за нее он долго не мог пробиться ни в один клуб.
«Меня никуда не брали из-за роста. Техника, сила, скорость… Вы можете усердно работать и совершенствоваться. Но рост? Что с ним можно было сделать? Я просыпался каждое утро в надежде, что вырос за ночь. Но ничего. Поэтому я сказал моему отцу: «С меня хватит».
В ответ отец спросил, что же он будет делать без футбола. Инсинье задумался и продолжил играть за местную футбольную школу. В «Наполи» он попал в 15 лет.
«Я никогда не сдавался». Инсинье просыпался в шесть утра для работы разносчиком и засыпал в раздевалке во второй половине дня – тренер приходил и будил его.
Инсинье не понимал, почему клубы от него отворачивались: «Вам нужно уметь обращаться с мячом. Неважно, два метра рост или два сантиметра. Скауты предпочитали подписывать детей ростом под 187 см, которые даже не умели набивать мяч».
Сейчас Инсинье сам шутит над ростом. Одна проблема – трудно подобрать ребенка для выхода на поле
Инсинье пробился, повзрослел и проработал проблему. Сегодня он звезда итальянского футбола и давно построил карьеру без влияния роста. Проблема осталась только перед матчами. При выходе на поле Инсинье обычно достается самый рослый подросток, рядом с которым он выглядит почти одинаково.
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
А бывало и так:
Но чаще так. Инсинье ироничен:
Инсинье ниже вратаря сборной Италии Доннаруммы на 33 сантиметра. Когда они рядом на фото, разница в росте ощущается особым образом.
Чтобы добраться до Доннаруммы, Инсинье требуется лифт.
Жена другой звезды «Наполи» Дриса Мертенса как-то комментировала изображения игроков и перепутала мужа с Инсинье. «В свою защиту могу сказать, что они одного роста», – пошутила она.
Но Инсинье же не играет головой? Ха! Он ей даже забивает
Transfermarkt насчитал у него четыре таких гола за «Наполи». Например, так было в 2014-м – бил без сопротивления.
Или в сезоне-2019/20. Но тут совсем просто и удобно.