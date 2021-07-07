❤️ Итальянцы не забыли травмированного Спинаццолу – пели в его честь и прыгали с Инсинье, который надел его майку
Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020. Итальянцы играли без лучшего игрока обороны на турнире – Леонардо Спинаццола дважды получал приз от УЕФА по итогам матчей, а в игре с Бельгией сломался.
Спинаццола травмировал ахилл и выбыл надолго. Он уже перенес операцию.
Итальянцы, победив Испанию, бурно праздновали. А Лоренцо Инсинье надел майку Спинаццолы задом наперед и продемонстрировал ее перед камерами.
Позже к Иньесте подбежали все игроки и тренеры Италии и скандировали в честь Спинаццолы: «Ole ole ole ole, Spina, Spina». Видео доступно в некоторых соцсетях.
Именно такой кадр Роберто Манчини поместил себе в твиттер:
А вот так на решающий пенальти Жоржиньо отреагировал сам Спинаццола:
Спинаццолу после тяжелой травмы поддерживали все. Tuttosport вышел с громадным заголовком «Forza Spina». Перед игрой соцсети обошло видео, как Спинаццола дома поет гимн Италии:
А еще было много слов поддержки.
- «Очень жаль, ведь в команде мы все как братья, – говорил Федерико Кьеза. – Постараемся выйти в финал, чтобы порадовать его».
- «Он хочет видеть нас здесь в воскресенье», – говорил Леонардо Бонуччи, намекая на финал.
- «Он был одним из тех игроков, которые привели нас сюда, – это уже слова Манчини. – Думаю, он был лучшим левым защитником Евро».
- Главный тренер сборной Испании Луис Энрике тоже высказывался перед игрой: «Лучше бы он не был травмирован. Чем больше хороших игроков на поле, тем лучше для футбола в целом».
В игре Спинаццолу заменил Эмерсон и в целом справился, даже в первом тайме нередко летел вперед. Потом он заменился на Толоя, и налево ушел Ди Лоренцо.
Спинаццола уехал с Евро с травмой, но медаль он обязательно получит – Италия уже в финале. Вопрос, какая именно медаль ему достанется.