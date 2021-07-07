❤️ Итальянцы не забыли травмированного Спинаццолу – пели в его честь и прыгали с Инсинье, который надел его майку

Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020. Итальянцы играли без лучшего игрока обороны на турнире – Леонардо Спинаццола дважды получал приз от УЕФА по итогам матчей, а в игре с Бельгией сломался.

Спинаццола травмировал ахилл и выбыл надолго. Он уже перенес операцию.

Итальянцы, победив Испанию, бурно праздновали. А Лоренцо Инсинье надел майку Спинаццолы задом наперед и продемонстрировал ее перед камерами.