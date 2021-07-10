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Месси и Неймар – лучшие игроки Кубка Америки-2021
10 июля, 20:22
Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки-2021. Их матч начнется 11 июля в 03:00 по московскому времени.
Перед игрой КОНМЕБОЛ объявил имена лучших игроков турнира. Ими стали сразу двое – Лионель Месси и Неймар.
Месси забил четыре гола и сделал пять ассистов на Кубке Америки-2021. Статистика Неймара: два гола и три передачи.
Так о них сказал эксперт Херардо Пелуссо: «Мы провели техническую и тактическую работу по каждой команде и игроку. И уровень, продемонстрированный финалистами этого турнира, показывает, что они имели оглушительный успех».
Лионель Месси никогда не выигрывал Кубок Америки, но три раза играл в финале. Еще у него есть бронза с Кубка Америки-2019.
Где смотреть финал Кубка Америки Аргентина – Бразилия
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