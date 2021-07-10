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Кубок Америки-2021: прогноз на матч Аргентина – Бразилия, 11 июля 2021 года
10 июля, 09:59
Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки-2021. Матч стартует 11 июля в 03:00 по московскому времени. Котировки букмекеров:
- Победа Аргентины – 2,44
- Победа Бразилии – 1,56
Сборная Бразилии не проигрывает официальные матчи с 2018 года. На ЧМ-2018 она вылетела от Бельгии.
Аргентина проигрывала официальный матч в 2019 году. Тогда было поражение на Кубке Америки от сборной Бразилии (0:2).
В 2019 году Бразилия выиграла турнир. В том матче с Аргентиной забивал Габриэл Жезус, но новый матч между командами он пропустит из-за дисквалификации.
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