Кубок Америки-2021: прогноз на матч Аргентина – Бразилия, 11 июля 2021 года

Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки-2021. Матч стартует 11 июля в 03:00 по московскому времени. Котировки букмекеров:

Победа Аргентины – 2,44

Победа Бразилии – 1,56

Сборная Бразилии не проигрывает официальные матчи с 2018 года. На ЧМ-2018 она вылетела от Бельгии.

Аргентина проигрывала официальный матч в 2019 году. Тогда было поражение на Кубке Америки от сборной Бразилии (0:2).

В 2019 году Бразилия выиграла турнир. В том матче с Аргентиной забивал Габриэл Жезус, но новый матч между командами он пропустит из-за дисквалификации.

Где смотреть матч Аргентина – Бразилия