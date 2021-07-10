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Кубок Америки-2021: где смотреть матч Аргентина – Бразилия, 11 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция финала
10 июля, 09:56
Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки-2021. Матч состоится 11 июля в 03:00 по московскому времени.
Okko Sport покажет матч в прямом эфире. Там трансляция начнется уже в 1:25 по Москве. Матч можно посмотреть по этой ссылке.
Обе команды не проиграли ни одного матча в 2021 году. Аргентина вышла в финал через серию пенальти в матче с Колумбией. Бразилия с минимальным счетом победила Перу (1:0).
Последний матч между командами был в 2019 году. Тогда Аргентина выиграла, а единственный гол забил Лионель Месси.
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