Кубок Америки-2021: где смотреть матч Аргентина – Бразилия, 11 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция финала

Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки-2021. Матч состоится 11 июля в 03:00 по московскому времени.

Okko Sport покажет матч в прямом эфире. Там трансляция начнется уже в 1:25 по Москве. Матч можно посмотреть по этой ссылке.

Обе команды не проиграли ни одного матча в 2021 году. Аргентина вышла в финал через серию пенальти в матче с Колумбией. Бразилия с минимальным счетом победила Перу (1:0).

Последний матч между командами был в 2019 году. Тогда Аргентина выиграла, а единственный гол забил Лионель Месси.