«Больно... но мы так вами гордимся». Заголовки английской прессы после финала

Общий тон английской прессы: поражение в финале очень горько, но за команду стоит гордиться. Хотя Англии снова не повезло в серии пенальти – очередное поражение именно таким образом на крупном турнире.

Барни Роней из The Guardian считает, что сборная, дойдя до финала, здорово подняла дух страны после полутора лет страха и изоляции. Оливер Холт из Daily Mail пишет, что Англию подкосили призраки прошлого – намек на серию пенальти и еще на фанатские беспорядки перед игрой.

А так написал обозреватель The Telegraph Джим Уайт: «Несмотря на то, что все приближалось к пенальти, надежда жила. Но вы знаете, что делает надежда: она убивает».