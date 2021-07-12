«Больно... но мы так вами гордимся». Заголовки английской прессы после финала
Англия проиграла финал Евро-2020, уступив Италии в серии пенальти. Англичане вышли в финал крупного турнира впервые с 1966 года, но так и не выиграли в своей истории чемпионат Европы.
Боль всей нации – в заголовках английской прессы.
The Guardian: «Так близко»
На обложке – Саутгейт и Сака. Теперь их объединяют решающие незабитые пенальти в матчах Евро.
The Daily Mirror: «Горе»
На обложке Сака и утешающие его партнеры. «Храбрая Англия проиграла по пенальти, но заставила нацию гордиться».
У The Independent и i – тот же заголовок.
Daily Express: «Больно... но мы так вами гордимся»
Четверо из пяти пенальтистов на фото. Половина из них не забила.
Daily Mail: «Все закончилось слезами»
Саутгейт и Сака, плачущие фанаты. И опять проигрыш по пенальти.
Yorkshire Post: «Мечта Англии о чемпионстве разбита в серии пенальти»
Герои на фото все те же.
The Sun: «Гордость страны»
Варианты: «Львиный прайд» или «Гордость львов» – тут The Sun играет с заголовком, делая упор на гордость от выступления сборной Англии. И напоминает: ничего страшного, чемпионат мира только в следующем году.
The Times: «Ариведерчи»
Коротко. Емко. Учитывая, что англичане проиграли именно Италии.
Общий тон английской прессы: поражение в финале очень горько, но за команду стоит гордиться. Хотя Англии снова не повезло в серии пенальти – очередное поражение именно таким образом на крупном турнире.
Барни Роней из The Guardian считает, что сборная, дойдя до финала, здорово подняла дух страны после полутора лет страха и изоляции. Оливер Холт из Daily Mail пишет, что Англию подкосили призраки прошлого – намек на серию пенальти и еще на фанатские беспорядки перед игрой.
А так написал обозреватель The Telegraph Джим Уайт: «Несмотря на то, что все приближалось к пенальти, надежда жила. Но вы знаете, что делает надежда: она убивает».