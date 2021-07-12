Евро-2020
Англия
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#Евро-2020 #Англия

«Больно... но мы так вами гордимся». Заголовки английской прессы после финала

час назад
Автор:
Михаил Морозов

Англия проиграла финал Евро-2020, уступив Италии в серии пенальти. Англичане вышли в финал крупного турнира впервые с 1966 года, но так и не выиграли в своей истории чемпионат Европы.

Боль всей нации – в заголовках английской прессы.

The Guardian: «Так близко»

На обложке – Саутгейт и Сака. Теперь их объединяют решающие незабитые пенальти в матчах Евро.

Твиттер The Guardian

The Daily Mirror: «Горе»

На обложке Сака и утешающие его партнеры. «Храбрая Англия проиграла по пенальти, но заставила нацию гордиться».

Твиттер журналистки ВВС Элли Ходжкинс-Браун

У The Independent и i – тот же заголовок.

Твиттер журналистки ВВС Элли Ходжкинс-Браун

Daily Express: «Больно... но мы так вами гордимся»

Четверо из пяти пенальтистов на фото. Половина из них не забила.

Твиттер журналистки ВВС Элли Ходжкинс-Браун

Daily Mail: «Все закончилось слезами»

Саутгейт и Сака, плачущие фанаты. И опять проигрыш по пенальти.

Твиттер Daily Mail

Yorkshire Post: «Мечта Англии о чемпионстве разбита в серии пенальти»

Герои на фото все те же.

Твиттер журналистки ВВС Элли Ходжкинс-Браун

The Sun: «Гордость страны»

Варианты: «Львиный прайд» или «Гордость львов» – тут The Sun играет с заголовком, делая упор на гордость от выступления сборной Англии. И напоминает: ничего страшного, чемпионат мира только в следующем году.

Твиттер журналистки ВВС Элли Ходжкинс-Браун

The Times: «Ариведерчи»

Коротко. Емко. Учитывая, что англичане проиграли именно Италии.

Твиттер журналистки ВВС Элли Ходжкинс-Браун

Общий тон английской прессы: поражение в финале очень горько, но за команду стоит гордиться. Хотя Англии снова не повезло в серии пенальти – очередное поражение именно таким образом на крупном турнире.

Барни Роней из The Guardian считает, что сборная, дойдя до финала, здорово подняла дух страны после полутора лет страха и изоляции. Оливер Холт из Daily Mail пишет, что Англию подкосили призраки прошлого – намек на серию пенальти и еще на фанатские беспорядки перед игрой.

А так написал обозреватель The Telegraph Джим Уайт: «Несмотря на то, что все приближалось к пенальти, надежда жила. Но вы знаете, что делает надежда: она убивает».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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