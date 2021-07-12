Кьеллини привез кубок в Рим с короной на голове. И показал фото на кровати с ним – это отсылка к празднованию Каннаваро

Еще Кьеллини показывал фото Кубка и медали в кровати. И подписал: «Следуя традициям маэстро», тегнув Фабио Каннаваро. Тот тут же отреагировал: «Спасибо, капитан, сегодня еще круче быть итальянцем».

Каннаваро рассказывал, что после победы на ЧМ-2006 взял кубок в кровать: «Да, это правда. Взял его в спальню и спал рядом с ним и моей дочерью».