Италия
Евро-2020
Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
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#Италия #Евро-2020 #Леонардо Бонуччи #Джорджо Кьеллини

Кьеллини привез кубок в Рим с короной на голове. И показал фото на кровати с ним – это отсылка к празднованию Каннаваро

4 часа назад

Италия выиграла чемпионат Европы-2020 и не задержалась в Лондоне – утром уже прилетела домой.

Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини вынесли кубок из самолета вдвоем.

Затем итальянцы приехали в отель, где их встречали 200 фанатов. Из автобуса Кьеллини вынес кубок уже с короной на голове. В буквальном смысле.

Еще Кьеллини показывал фото Кубка и медали в кровати. И подписал: «Следуя традициям маэстро», тегнув Фабио Каннаваро. Тот тут же отреагировал: «Спасибо, капитан, сегодня еще круче быть итальянцем».

Каннаваро рассказывал, что после победы на ЧМ-2006 взял кубок в кровать: «Да, это правда. Взял его в спальню и спал рядом с ним и моей дочерью».

Леонардо Бонуччи тоже выложил пост. С Кьеллини и кубком, подписав: «Не волнуйтесь, спите спокойно. Он под защитой».

Не уточняется, действительно ли Кьеллини провел ночь с кубком, но на Каннаваро он намекнул. Традиция спать с кубком уже давно распространена. Роберт Левандовски так и сделал, выиграв Лигу чемпионов.

Это касается не только футбола. В 2018-м теннисистка Симона Халеп выиграла«Ролан Гаррос»: «Спала с трофеем, как ребёнок с игрушкой». 

В те же дни Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и забрал трофей в постель.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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