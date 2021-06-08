Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020

Почему Евро-2020 так называется, хотя проходит в 2021 году

вчера, 16:28

Евро-2020 был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА не сменил название и объяснил это несколькими причинами:

  • «Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые».
  • «Это послужит напоминанием о том, как вся футбольная семья объединилась, на борьбу с пандемией COVID-19, о тяжелых временах, через которые Европа и мир прошли в 2020 году».

Решение не менять название было принято еще весной 2020-го. УЕФА подтвердил: официально турнир оставит название Евро-2020. Оно же останется на сувенирах, посвященных чемпионату, и логотипе.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказывал, во сколько обошлась бы смена логотипа на новый с другим названием:

«Поменять логотип – это безумно дорогое упражнение. Это десятки миллионов евро, потому что произведено огромное количество продукции не только со стороны УЕФА, но и партнеров, спонсоров, большое количество брендинга».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Волонтеры Евро-2020. Как стать, где записаться, что делать
Фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Четыре места, в каждом – разная программа
Группы Евро-2020: главные матчи и прошлые достижения всех участников турнира
Команды, которые вышли на Евро-2020. Кто прошел, как это случилось, почему проходили отбор все
Талисман Евро-2020. УЕФА придумал для тех, кто вообще не следит за футболом
Логотип Евро-2020. У каждого города своя версия, а их все скрепляет мост. Год после пандемии не перерисовывался – это очень дорого
Мяч Евро-2020. Купить можно даже пляжную версию, название – несуществующее слово, а текстуры – знак размытых границ
Гимн Евро-2020. Автор – диджей, увлеченный садоводством. Текст песни – про единство человечества
Составы всех сборных на Евро-2020
Полный календарь матчей Евро-2020
Возврат билетов Евро-2020. Как сдать билеты и когда вернут деньги
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020