Почему Евро-2020 так называется, хотя проходит в 2021 году

Евро-2020 был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА не сменил название и объяснил это несколькими причинами:

«Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые».

«Это послужит напоминанием о том, как вся футбольная семья объединилась, на борьбу с пандемией COVID-19, о тяжелых временах, через которые Европа и мир прошли в 2020 году».

Решение не менять название было принято еще весной 2020-го. УЕФА подтвердил: официально турнир оставит название Евро-2020. Оно же останется на сувенирах, посвященных чемпионату, и логотипе.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказывал, во сколько обошлась бы смена логотипа на новый с другим названием:

«Поменять логотип – это безумно дорогое упражнение. Это десятки миллионов евро, потому что произведено огромное количество продукции не только со стороны УЕФА, но и партнеров, спонсоров, большое количество брендинга».