Волонтеры Евро-2020. Как стать, где записаться, что делать

Чемпионате Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Помощь в организации турнира традиционно оказывают волонтеры – люди, которые участвуют в общественно полезной деятельности на безвозмездной основе.

Главное об организации работы волонтеров:

• Волонтерская программа реализуется в каждом из 11 городов, где пройдут матчи Евро-2020. Именно поэтому УЕФА называет ее самой многообразной в истории спорта.

• Волонтеры участвуют в проектах, связанных с аккредитацией, билетами, проведением матчей, церемониями, транспортом, работой со СМИ, и обеспечением сервиса для зрителей.

• Кандидатуры волонтеров рассматривались с 12 июня 2019 года и были одобрены в январе 2020-го. В связи с переносом турнира всем одобренным кандидатам было предложено работать на нем летом 2021-го.

• Кому исполнится 18 лет до 1 мая 2021 года – тоже могут участвовать.

Хронология выглядела так:

В июне 2019-го на сайте УЕФА стартовал прием подачи заявок.

С июля по ноябрь 2019-го проходило интервьюирование кандидатов.

С января по март 2021-го – распределение по направлениям и сменам.

С апреля по май 2021-го – обучение.

В мае 2021-го – выдача аккредитации и униформы.

Отбор проводился в несколько этапов – дистанционно и очно. Проходила проверка на соответствие возрасту (18 лет до 1 мая 2021-го) и знание иностранных языков. При успешном прохождении предварительного отбора – получасовое собеседование. Жители Санкт-Петербурга могли пройти собеседование очно в Волонтерском центре на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета, иногородние кандидаты общались по скайпу.