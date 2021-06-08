Волонтеры Евро-2020. Как стать, где записаться, что делать
Чемпионате Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Помощь в организации турнира традиционно оказывают волонтеры – люди, которые участвуют в общественно полезной деятельности на безвозмездной основе.
Главное об организации работы волонтеров:
• Волонтерская программа реализуется в каждом из 11 городов, где пройдут матчи Евро-2020. Именно поэтому УЕФА называет ее самой многообразной в истории спорта.
• Волонтеры участвуют в проектах, связанных с аккредитацией, билетами, проведением матчей, церемониями, транспортом, работой со СМИ, и обеспечением сервиса для зрителей.
• Кандидатуры волонтеров рассматривались с 12 июня 2019 года и были одобрены в январе 2020-го. В связи с переносом турнира всем одобренным кандидатам было предложено работать на нем летом 2021-го.
• Кому исполнится 18 лет до 1 мая 2021 года – тоже могут участвовать.
Хронология выглядела так:
- В июне 2019-го на сайте УЕФА стартовал прием подачи заявок.
- С июля по ноябрь 2019-го проходило интервьюирование кандидатов.
- С января по март 2021-го – распределение по направлениям и сменам.
- С апреля по май 2021-го – обучение.
- В мае 2021-го – выдача аккредитации и униформы.
Отбор проводился в несколько этапов – дистанционно и очно. Проходила проверка на соответствие возрасту (18 лет до 1 мая 2021-го) и знание иностранных языков. При успешном прохождении предварительного отбора – получасовое собеседование. Жители Санкт-Петербурга могли пройти собеседование очно в Волонтерском центре на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета, иногородние кандидаты общались по скайпу.
На сайте welcome2020.ru подробно расписаны функции волонтеров. Направлений по работе очень много – 24. В их числе:
💳 Выдача персональных карт аккредитации, подтверждающих право работы.
🔙 Работа координаторами или встречающим персоналом в аэропортах, вокзалах или отелях. Установка указателей на стадионе, отелях, в аэропорту и других объектах.
👒 Связь между гостями и организаторами, предоставление информации, работа в программе гостеприимства.
💃 Помощь в проведении предматчевых церемоний.
🎥 Помощь сотрудникам по работе с вещателями на стадионе, работа по логистике вещателей – поездки с поручениями, пополнение запасов еды/воды, координация рейсов для команд.
🏟️️️ Работа с менеджерами УЕФА по организации и проведению матчей, включая тренировки. Подготовка раздевалок и других зон. Помощь в предоставлении ITуслуг, оказание поддержки в дни матчей, организация работы стоек информации и служебных зон.
📞 Предоставление оперативной информации, помощь в организации медиацентра на стадионе, организации и реорганизации офисных пространств и конференц-залов. Выполнение различных задач по управлению стадионом.
🚨 Помощь сотрудникам маркетинга, организация работы болбоев. Помощь в юридическом сопровождении – например, предотвращение несанкционированной коммерческой деятельности вокруг стадионов.
🛠️ Помощь в организации временной инфраструктуры, контроль чистоты, устранение неполадок.
🎟️ Помощь в работе билетной программы – обработка запросов, оказание услуг.
ℹ️ Языковая поддержка зрителей, обеспечение мобильности и работы стоек информации.
🥡 Сервисы для зрителей. Помощь зрителям с различными видами инвалидности.
🍶 Уведомление и сопровождение игроков до станции допинг-контроля.
🧑🤝🧑 Управление самими волонтерами – четкое руководство, поддержание мотивации, помощь в подготовке.
Общая информация:
- Всего на Евро-2020 будет задействовано примерно 12 тысяч волонтеров. В Санкт-Петербурге – около тысячи.
- Волонтер может быть задействован только в одном городе, который организует турнир.
- Есть две программы – для города-организатора (работа в городе) и для УЕФА (работа на объекте), выбрать можно одну.
- Волонтерский опыт на ЧМ-2018 – преимущество, но не гарантия. А обучение нужно будет проходить заново.
- Волонтер может бесплатно пользоваться общественным транспортом во время турнира. Иногородние волонтеры получат места проживания.
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