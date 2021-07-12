Англия
Евро-2020
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
Гарет Саутгейт
Поделиться:
Комментарии:
0
#Англия #Евро-2020 #Гарет Саутгейт #Маркус Рэшфорд #Харри Кейн

Что в голове у Саутгейта

вчера, 19:05
Автор:
Михаил Морозов

dpa / Global Look Press

Поражение Англии в финале Евро-2020 состоялось в серии пенальти. К Гарету Саутгейту больше всего вопросов именно по пятерке пенальтистов.

✅ 27-летний Кейн – точен.

✅ 28-летний Магуайр – точен.

Но:

❌ 23-летний Рэшфорд – штанга.

❌ 21-летний Санчо – отразил вратарь.

❌ 19-летний Сака – отразил вратарь.

Сака был относительно свежим – вышел на замену в матче. Рэшфорд и Санчо вышли в конце овертайма – сразу под пенальти.

После игры возникла полемика. Саутгейт был краток: «За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Это был мой выбор, который целиком лежит на мне».

Но был ли действительно широкий выбор у Саутгейта?

Кто оставался у Англии на поле перед серией пенальти: Пикфорд – Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Сака – Рэшфорд, Санчо, Стерлинг, Грилиш – Кейн. Плюс одна возможная замена.

На реддите вышла табличка с основными игроками сборной и их статистикой по пенальти в топ-лигах и сборной. Послематчевые пенальти туда включены не были.

Reddit

Что можно понять из нее:

🔹 Забивший Кейн – штатный пенальтист, это не обсуждается, а забивший Магуайр – раньше вообще не бил пенальти.

🔹 Промахнувшийся Рэшфорд – раньше из 14 не реализовал всего два, а промахнувшийся Санчо – раньше забил три из трех.

🔹 Промахнувшийся Сака – раньше не бил пенальти, но нет такого опыта и у, например, Шоу, Стоунза или Филлипса.

🔹 Тот же Шоу бил всего лишь восьмым в финале Лиги Европы и ударил очень плохо – вратарю не повезло отразить мяч так, чтобы он не попал в ворота.

🔹 Хендерсон не забил пенальти в товарищеской игре перед турниром.

🔹 У Грилиша был только один пенальти 5,5 лет назад.

🔹 Стерлинг не бьет пенальти в «Сити», потому что постоянно промахивался раньше.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Англия дважды выигрывала послематчевые серии на больших турнирах. Это было в 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии и в матче за третье место в Лиге наций годом позже.

🔸 Из 11 ударов Англия не забила всего один.

🔸 Промахнулся Хендерсон – он как раз был заменен в конце финала Евро.

🔸 Тогда забивали и Кейн, и Рэшфорд, и Магуайр, и Санчо – они били и в финале.

🔸 Забивали Стерлинг и даже вратарь Пикфорд – теоретически они могли бить в финале.

🔸 Также забивали Триппьер (был заменен в середине финала), Баркли и дважды Дайер (обоих нет на Евро).

Пока видится, что у Саутгейта в любом случае возникла бы сложность с послематчевыми пенальти, потому что в этом созыве сборной их просто некому бить. Нормальная статистика у Кейна и Рэшфорда, но на них пенальтисты заканчиваются, а Рэшфорд еще и не забил.

23 из 26 игроков в заявке Англии – игроки из АПЛ. Кто чаще бьет пенальти в их клубах? Данные за последние пару сезонов:

🗺️ «Манчестер Сити» – чаще или Агуэро (семь), или Де Брюйне – (шесть). У Стерлинга – три пенальти, все незабитые.

🗺️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед» – штатный пенальтист Фернандеш, статистика Рэшфорда приводилась выше.

🗺️ «Ливерпуль» – бьют Салах или Милнер, но не Хендерсон.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Тоттенхэм» – Кейн, без вопросов.

🗺️ «Челси» – главный пенальтист Жоржиньо, еще был Виллиан, сейчас – Вернер.

🗺️ «Арсенал» – бьют Обамеянг и Ляказетт. Или Пепе. Но не Сака.

🗺️ «Эвертон» – постоянный пенальтист – Сигурдссон. Не Калверт-Льюин.

🗺️ «Вулверхэмптон» – раньше Хименес, сейчас – Невеш. Не Коди.

🗺️ «Астон Вилла» – Эль-Гази или Уоткинс, которого нет в сборной. Но не Грилиш.

🗺️ «Лидс» – Бэмфорд или Клих. Но не Филлипс.

🗺️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Вест Хэм» – Нобл или Лингард – их нет на Евро. В 2021-м дважды бил Райс – забил один.

Ответ на вопрос, есть ли вообще в сборной Англии пенальтисты, теперь очевиден. Но решение Саутгейта все равно подвергается сомнениям.

GES / Global Look Press

Рой Кин набросился на Стерлинга и Грилиша за то, что пенальти бил Сака: «Вы не можете позволить 19-летнему парню идти бить пенальти, когда вы сыграли гораздо больше матчей». Грилиш ответил, что хотел пробить.

Жозе Моуринью не понимает, где были Стерлинг, Стоунз и Шоу, почему на поле не остались Хендерсон и Уокер. И говорит, что Рэшфорду и Санчо было слишком сложно войти в игру, чтоб забить пенальти с первого же удара по мячу.

Камеры запечатлели, что до начала серии Саутгейт задал вопрос Грилишу, а тот кивнул. Тимур Журавель, просматривая трансляции английских телеканалов, в своем телеграме отметил, что ни к Грилишу, ни к Стерлингу, ни к Шоу Саутгейт специально не подходил вообще – только к пятерке бьющих. За исключением небольших консультаций с ассистентом по поводу Саки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Люк Шоу забил исторический гол в финале Евро. Он восхищается Роберто Карлосом (даже получил прозвище Шоуберто Карлос) и помнит, как врачи чуть не ампутировали ногу
Англия провалила серию пенальти из-за замен. Трое запасных промазали – включая двоих, которые вышли специально под пенальти
Англия в трауре. Люди плачут на стадионе, дома и даже в вагоне метро
Английские фанаты устроили хаос на финале Евро: ломали ограждения, прорывались на стадион без билетов, дрались со своими, пугали жен игроков
«Больно... но мы так вами гордимся». Заголовки английской прессы после финала
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Англия
#Евро-2020
#Гарет Саутгейт
#Маркус Рэшфорд
#Харри Кейн