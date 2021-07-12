Что в голове у Саутгейта
Поражение Англии в финале Евро-2020 состоялось в серии пенальти. К Гарету Саутгейту больше всего вопросов именно по пятерке пенальтистов.
✅ 27-летний Кейн – точен.
✅ 28-летний Магуайр – точен.
Но:
❌ 23-летний Рэшфорд – штанга.
❌ 21-летний Санчо – отразил вратарь.
❌ 19-летний Сака – отразил вратарь.
Сака был относительно свежим – вышел на замену в матче. Рэшфорд и Санчо вышли в конце овертайма – сразу под пенальти.
После игры возникла полемика. Саутгейт был краток: «За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Это был мой выбор, который целиком лежит на мне».
Но был ли действительно широкий выбор у Саутгейта?
Кто оставался у Англии на поле перед серией пенальти: Пикфорд – Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Сака – Рэшфорд, Санчо, Стерлинг, Грилиш – Кейн. Плюс одна возможная замена.
На реддите вышла табличка с основными игроками сборной и их статистикой по пенальти в топ-лигах и сборной. Послематчевые пенальти туда включены не были.
Что можно понять из нее:
🔹 Забивший Кейн – штатный пенальтист, это не обсуждается, а забивший Магуайр – раньше вообще не бил пенальти.
🔹 Промахнувшийся Рэшфорд – раньше из 14 не реализовал всего два, а промахнувшийся Санчо – раньше забил три из трех.
🔹 Промахнувшийся Сака – раньше не бил пенальти, но нет такого опыта и у, например, Шоу, Стоунза или Филлипса.
🔹 Тот же Шоу бил всего лишь восьмым в финале Лиги Европы и ударил очень плохо – вратарю не повезло отразить мяч так, чтобы он не попал в ворота.
🔹 Хендерсон не забил пенальти в товарищеской игре перед турниром.
🔹 У Грилиша был только один пенальти 5,5 лет назад.
🔹 Стерлинг не бьет пенальти в «Сити», потому что постоянно промахивался раньше.
Англия дважды выигрывала послематчевые серии на больших турнирах. Это было в 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии и в матче за третье место в Лиге наций годом позже.
🔸 Из 11 ударов Англия не забила всего один.
🔸 Промахнулся Хендерсон – он как раз был заменен в конце финала Евро.
🔸 Тогда забивали и Кейн, и Рэшфорд, и Магуайр, и Санчо – они били и в финале.
🔸 Забивали Стерлинг и даже вратарь Пикфорд – теоретически они могли бить в финале.
🔸 Также забивали Триппьер (был заменен в середине финала), Баркли и дважды Дайер (обоих нет на Евро).
Пока видится, что у Саутгейта в любом случае возникла бы сложность с послематчевыми пенальти, потому что в этом созыве сборной их просто некому бить. Нормальная статистика у Кейна и Рэшфорда, но на них пенальтисты заканчиваются, а Рэшфорд еще и не забил.
23 из 26 игроков в заявке Англии – игроки из АПЛ. Кто чаще бьет пенальти в их клубах? Данные за последние пару сезонов:
🗺️ «Манчестер Сити» – чаще или Агуэро (семь), или Де Брюйне – (шесть). У Стерлинга – три пенальти, все незабитые.
🗺️ 🏴 «Манчестер Юнайтед» – штатный пенальтист Фернандеш, статистика Рэшфорда приводилась выше.
🗺️ «Ливерпуль» – бьют Салах или Милнер, но не Хендерсон.
🏴 «Тоттенхэм» – Кейн, без вопросов.
🗺️ «Челси» – главный пенальтист Жоржиньо, еще был Виллиан, сейчас – Вернер.
🗺️ «Арсенал» – бьют Обамеянг и Ляказетт. Или Пепе. Но не Сака.
🗺️ «Эвертон» – постоянный пенальтист – Сигурдссон. Не Калверт-Льюин.
🗺️ «Вулверхэмптон» – раньше Хименес, сейчас – Невеш. Не Коди.
🗺️ «Астон Вилла» – Эль-Гази или Уоткинс, которого нет в сборной. Но не Грилиш.
🗺️ «Лидс» – Бэмфорд или Клих. Но не Филлипс.
🗺️ 🏴 «Вест Хэм» – Нобл или Лингард – их нет на Евро. В 2021-м дважды бил Райс – забил один.
Ответ на вопрос, есть ли вообще в сборной Англии пенальтисты, теперь очевиден. Но решение Саутгейта все равно подвергается сомнениям.
Рой Кин набросился на Стерлинга и Грилиша за то, что пенальти бил Сака: «Вы не можете позволить 19-летнему парню идти бить пенальти, когда вы сыграли гораздо больше матчей». Грилиш ответил, что хотел пробить.
Жозе Моуринью не понимает, где были Стерлинг, Стоунз и Шоу, почему на поле не остались Хендерсон и Уокер. И говорит, что Рэшфорду и Санчо было слишком сложно войти в игру, чтоб забить пенальти с первого же удара по мячу.
Камеры запечатлели, что до начала серии Саутгейт задал вопрос Грилишу, а тот кивнул. Тимур Журавель, просматривая трансляции английских телеканалов, в своем телеграме отметил, что ни к Грилишу, ни к Стерлингу, ни к Шоу Саутгейт специально не подходил вообще – только к пятерке бьющих. За исключением небольших консультаций с ассистентом по поводу Саки.