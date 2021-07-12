Что в голове у Саутгейта

Поражение Англии в финале Евро-2020 состоялось в серии пенальти. К Гарету Саутгейту больше всего вопросов именно по пятерке пенальтистов.

✅ 27-летний Кейн – точен.

✅ 28-летний Магуайр – точен.

Но:

❌ 23-летний Рэшфорд – штанга.

❌ 21-летний Санчо – отразил вратарь.

❌ 19-летний Сака – отразил вратарь.

Сака был относительно свежим – вышел на замену в матче. Рэшфорд и Санчо вышли в конце овертайма – сразу под пенальти.

После игры возникла полемика. Саутгейт был краток: «За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Это был мой выбор, который целиком лежит на мне».

Но был ли действительно широкий выбор у Саутгейта?

Кто оставался у Англии на поле перед серией пенальти: Пикфорд – Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Сака – Рэшфорд, Санчо, Стерлинг, Грилиш – Кейн. Плюс одна возможная замена.

На реддите вышла табличка с основными игроками сборной и их статистикой по пенальти в топ-лигах и сборной. Послематчевые пенальти туда включены не были.