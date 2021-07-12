Стивен Цубер
Евро-2020
Швейцария
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#Стивен Цубер #Евро-2020 #Швейцария

Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Три из четырех ассистов он отдал за один матч

вчера, 01:57

Сборная Швейцарии вылетела с Евро-2020 на стадии 1/4 финала, где проиграла Испании по пенальти.

Полузащитник Стивен Цубер провел на Евро-2020 четыре матча и отдал четыре результативные передачи. Три из них – в матче против Турции. Еще одну – против Франции. 

Цубер стал лучшим ассистентом на турнире. Четверо игроков отдали по три голевые передачи.

Швейцария впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.

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Источник:
УЕФА
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