Стивен Цубер
Евро-2020
Швейцария
Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Три из четырех ассистов он отдал за один матч
вчера, 01:57
Сборная Швейцарии вылетела с Евро-2020 на стадии 1/4 финала, где проиграла Испании по пенальти.
Полузащитник Стивен Цубер провел на Евро-2020 четыре матча и отдал четыре результативные передачи. Три из них – в матче против Турции. Еще одну – против Франции.
Цубер стал лучшим ассистентом на турнире. Четверо игроков отдали по три голевые передачи.
Швейцария впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы.
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