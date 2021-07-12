Евро-2020
Италия
Англия
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Евро-2020 – самый результативный в истории. На нем забито 142 гола
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Завершился Евро-2020, который шел с 11 июня по 11 июля. Финал получился таким:
- 142 гола – рекорд в истории чемпионатов Европы (в среднем – 2,79 гола за игру). Прошлый был установлен на Евро-2016 – 108 голов.
- Евро-2020 – второй в истории, в котором участвовали 24 сборные. Столько же было на Евро-2016.
- Самый результативный матч – между Испанией и Хорватией (5:3) в 1/8 финала. Это второй самый результативный матч в истории. Больше забивали Франция и Югославия в полуфинале Евро-1960 (5:4).
- Самые результативные на Евро-2020 – сборные Испании и Италии (13 голов).
- Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду, который забил пять голов, но вылетел с Португалией в 1/8 финала.
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