Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

Евро-2020 – самый результативный в истории. На нем забито 142 гола

вчера, 01:50

Завершился Евро-2020, который шел с 11 июня по 11 июля. Финал получился таким:

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
  • 142 гола – рекорд в истории чемпионатов Европы (в среднем – 2,79 гола за игру). Прошлый был установлен на Евро-2016 – 108 голов.
  • Евро-2020 – второй в истории, в котором участвовали 24 сборные. Столько же было на Евро-2016.
  • Самый результативный матч – между Испанией и Хорватией (5:3) в 1/8 финала. Это второй самый результативный матч в истории. Больше забивали Франция и Югославия в полуфинале Евро-1960 (5:4).
  • Самые результативные на Евро-2020 – сборные Испании и Италии (13 голов).
  • Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду, который забил пять голов, но вылетел с Португалией в 1/8 финала.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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