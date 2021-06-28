Марио Пашалич
Евро-2020
Спартак
Аталанта
Хорватия
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#Марио Пашалич #Евро-2020 #Спартак #Хорватия #Аталанта

Пашалич сравнял с испанцами на 92-й минуте. Мы знали об этой фишке: у него есть голы за «Спартак» («Зениту» и ЦСКА) на 98-й!

вчера, 21:51

Игрок Хорватии Марио Пашалич забил гол на второй дополнительной минуте. Хорватия отыгралась с 1:3 и в самом конце матча перевела игру в дополнительное время.

В матче с Испанией Пашалич вышел на 79-й минуте вместо Николы Влашича.

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Через шесть минут Модрич забил первый, а еще через семь Пашалич сравнял. И тут же все вспомнили – это фишка Пашалича – забивать в 90+. Он ее показывал за «Спартак».

 

В ноябре 2017-го Пашалич забил на 98-й минуте. «Спартак» победил «Зенит» 3:1

Через пару недель, в декабре 2017-го Пашалич снова забил на 98-й минуте. Теперь в ворота ЦСКА. Но этот гол не был решающим, «Спартак» уже вел 2:0.

Оба этих гола вошли в пятерку самых поздних голов РПЛ.

В прошлом сезоне Пашалич забил за «Аталанту» шесть голов, но в дополнительное время мячей не было.

Все фото: Keystone Press Agency / global look press
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