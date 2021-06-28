Пашалич сравнял с испанцами на 92-й минуте. Мы знали об этой фишке: у него есть голы за «Спартак» («Зениту» и ЦСКА) на 98-й!
Игрок Хорватии Марио Пашалич забил гол на второй дополнительной минуте. Хорватия отыгралась с 1:3 и в самом конце матча перевела игру в дополнительное время.
В матче с Испанией Пашалич вышел на 79-й минуте вместо Николы Влашича.
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Через шесть минут Модрич забил первый, а еще через семь Пашалич сравнял. И тут же все вспомнили – это фишка Пашалича – забивать в 90+. Он ее показывал за «Спартак».
В ноябре 2017-го Пашалич забил на 98-й минуте. «Спартак» победил «Зенит» 3:1
Через пару недель, в декабре 2017-го Пашалич снова забил на 98-й минуте. Теперь в ворота ЦСКА. Но этот гол не был решающим, «Спартак» уже вел 2:0.
Оба этих гола вошли в пятерку самых поздних голов РПЛ.
В прошлом сезоне Пашалич забил за «Аталанту» шесть голов, но в дополнительное время мячей не было.