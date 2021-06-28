Пашалич сравнял с испанцами на 92-й минуте. Мы знали об этой фишке: у него есть голы за «Спартак» («Зениту» и ЦСКА) на 98-й!

В матче с Испанией Пашалич вышел на 79-й минуте вместо Николы Влашича.

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Через шесть минут Модрич забил первый, а еще через семь Пашалич сравнял. И тут же все вспомнили – это фишка Пашалича – забивать в 90+. Он ее показывал за «Спартак».