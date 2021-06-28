✈️ Швейцария налетала на Евро больше всех других сборных – 13 тысяч километров. Минимум 15 часов в воздухе за две недели

Швейцария – самая летающая команда Евро-2020, но это ожидалось еще перед турниром, когда стало известно расписание. Как известно, чемпионат проходит в разных городах и странах, самая восточная точка – Баку.

Матчи группы А проходили только в Риме и Баку. Из расписания было ясно, что Италия проведет все три игры в Риме, остальные команды – по одной в Риме и по две в Баку. Весь вопрос был в том, кому лететь в Рим во втором туре.

Уэльс сыграл два матча в Баку и полетел в Рим на третий тур. Турция сначала помучилась в Риме, а последние два матча провела в Баку.

Швейцарии не повезло больше всех:

✈️ Полет из Цюриха в Баку на матч с Уэльсом ~ 3450 км

✈️ Игра в Баку – перелет в Рим на матч с Италией ~ 3100 км.

✈️ Игра в Риме – перелет в Баку с Турцией ~ 3100 км.

✈️ Перелет обратно на базу в Риме ~ 3100 км

✈️ Перелет на матч в Бухаресте ~ 1140 км.

Привычная картина для швейцарцев выглядит так: