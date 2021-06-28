✈️ Швейцария налетала на Евро больше всех других сборных – 13 тысяч километров. Минимум 15 часов в воздухе за две недели
Швейцария – самая летающая команда Евро-2020, но это ожидалось еще перед турниром, когда стало известно расписание. Как известно, чемпионат проходит в разных городах и странах, самая восточная точка – Баку.
Матчи группы А проходили только в Риме и Баку. Из расписания было ясно, что Италия проведет все три игры в Риме, остальные команды – по одной в Риме и по две в Баку. Весь вопрос был в том, кому лететь в Рим во втором туре.
Уэльс сыграл два матча в Баку и полетел в Рим на третий тур. Турция сначала помучилась в Риме, а последние два матча провела в Баку.
Швейцарии не повезло больше всех:
✈️ Полет из Цюриха в Баку на матч с Уэльсом ~ 3450 км
✈️ Игра в Баку – перелет в Рим на матч с Италией ~ 3100 км.
✈️ Игра в Риме – перелет в Баку с Турцией ~ 3100 км.
✈️ Перелет обратно на базу в Риме ~ 3100 км
✈️ Перелет на матч в Бухаресте ~ 1140 км.
Привычная картина для швейцарцев выглядит так:
В итоге:
🧳 За групповой этап швейцарцы налетали более 12 тысяч километров, а к игре 1/8 финала – более 13 тысяч. Сейчас это вдвое больше, чем за все их предыдущие четыре чемпионата Европы (там было примерно 6700 км).
🧳 Сайт switzerland.in-24.com подсчитал, что швейцарская сборная провела в полетах в общей сложности около 15 часов.
🧳 Если представить, что Швейцария доберется до полуфинала, то количество километров составит примерно 17,5 тысяч. Это с учетом четвертьфинала в Санкт-Петербурге и полуфинала/финала в Лондоне.
🧳 Швейцария – лидер по перелетам, на втором месте Швеция и Уэльс, налетавшие примерно по 8500 километров.
15 команд из 16 вышедших из групп летали хотя бы раз, меньше всех – Дания, отправившаяся в Амстердам на игру 1/8 финала примерно за 600 км после трех домашних матчей. Единственная нелетающая сборная – Англии, по календарю она и игру 1/8 финала проведет в Лондоне.
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович напомнил, что команда четырежды пересекала два часовых пояса меньше чем за две недели. «Ясно, что это не лучший способ подготовки к играм. Мы очень много путешествовали, пришлось адаптироваться, настраивать биоритмы. Это было сложно, и я должен сделать комплимент команде, как она реагировала. Не было никаких жалоб», – добавил он.
Если Швейцария налетала к 1/8 финала больше 13 тысяч километров, то ее соперник Франция – в семь раз меньше. Она прилетела из Парижа в Мюнхен, потом два матча провела в Будапеште и отправилась в Бухарест. Это менее двух тысяч километров.
Формат проведения турнира Евро-2020 был утвержден в 2012 году еще президенте УЕФА Мишеле Платини. Один из аргументов – дешевые авиаперелеты на небольшие расстояния. Платини даже думал о проведении игр в 32 разных городах. Сейчас президент Александер Чеферин такую идею не поддерживает: «Не думаю, что мы скоро снова к этому придем».
Евро-2024 пройдет в Германии. Самым длинным, скорее всего, станет расстояние примерно в 600 км между Гамбургом и Мюнхеном, которое можно будет преодолеть на самолете за час с небольшим. Еще четыре города – Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд и Гельзенкирхен – вообще находятся на расстоянии примерно 75 км друг от друга и вполне удобны для пересечения наземным транспортом.