Лидер Швейцарии Джака – сын албанских беженцев. Отец сидел в тюрьме за политику, а брат сыграл против Джаки за Албанию

• «Одна из наиболее показательных подробностей о моих родителях – они начали встречаться за три месяца до ареста отца. Я испытываю невероятное уважение к маме. Никогда не слышал, чтобы женщина была вместе с мужчиной в течение трех месяцев, а потом ждала его три с половиной года. Просто невероятный человек».

• «Моего отца освободили досрочно и выпустили на волю вместе с дядей. Мы не знаем, почему. Кажется, они [власти] просто решили, что с ними больше не будет проблем. Если бы отец хотел, он бы их создал. Но он поступил правильно и отвернулся от той страны ради жизни с семьей».

Рагип и Эльмаза Джака переехали в Базель в 1990 году. В 1991-м родился их первый сын – Таулянт. В 1992-м – Гранит.

Братья Джаки выбрали разные сборные. Один говорил про благодарность стране-дому, второй – про дань предкам

Гранит Джака несколько раз получал приглашение от сборной Албании, но всегда выбирал Швейцарию из благодарности. Плюс тогда Албания была сильно хуже Швейцарии и до 2016 года никогда не участвовала в крупных турнирах.

«Я уважаю сборную Швейцарии. Она дала мне дорогу в большой футбол. Я начинал играть за юношеские сборные и потом продолжил свой путь в основной. Я не рассматривал никакие другие варианты, несмотря на свои корни».