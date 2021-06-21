Лидер Швейцарии Джака – сын албанских беженцев. Отец сидел в тюрьме за политику, а брат сыграл против Джаки за Албанию
«Почему здесь нет демократии? Мы заслуживаем, чтобы нас услышали»
В 1986 году отец Гранита Джаки Рагип учился в университете Приштины в Косово – тогда автономной провинции Югославии. Рагип Джака критиковал власть, стал частью антикоммунистического сообщества и поехал на несогласованный митинг в Белграде. Он попал под преследование как оппозиционер и в итоге получил тюремный срок в 3,5 года. Там было все: избиения, частый карцер и всего 10 минут на улице ежедневно. Жена приезжала к нему раз в две недели – свидания сокращали с часа до 30 минут, а их разговор всегда слушали охранники.
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Гранит Джака многое рассказал об отце в интервью The Guardian. Главные цитаты:
• «Он был гордым косоварцем и считал, что они тоже достойны существовать. Он отстаивал их права. Например, право на голос. За это он и поплатился. И не только он. Власти арестовали тысячи людей. Моего дядю – тоже. Примерные и великолепные люди оказались за решеткой. По строго политической причине. Папа спрашивал: «Почему здесь нет демократии? Мы заслуживаем быть демократами. Мы заслуживаем, чтобы нас услышали».
• «Одна из наиболее показательных подробностей о моих родителях – они начали встречаться за три месяца до ареста отца. Я испытываю невероятное уважение к маме. Никогда не слышал, чтобы женщина была вместе с мужчиной в течение трех месяцев, а потом ждала его три с половиной года. Просто невероятный человек».
• «Моего отца освободили досрочно и выпустили на волю вместе с дядей. Мы не знаем, почему. Кажется, они [власти] просто решили, что с ними больше не будет проблем. Если бы отец хотел, он бы их создал. Но он поступил правильно и отвернулся от той страны ради жизни с семьей».
Рагип и Эльмаза Джака переехали в Базель в 1990 году. В 1991-м родился их первый сын – Таулянт. В 1992-м – Гранит.
Братья Джаки выбрали разные сборные. Один говорил про благодарность стране-дому, второй – про дань предкам
Гранит Джака несколько раз получал приглашение от сборной Албании, но всегда выбирал Швейцарию из благодарности. Плюс тогда Албания была сильно хуже Швейцарии и до 2016 года никогда не участвовала в крупных турнирах.
«Я уважаю сборную Швейцарии. Она дала мне дорогу в большой футбол. Я начинал играть за юношеские сборные и потом продолжил свой путь в основной. Я не рассматривал никакие другие варианты, несмотря на свои корни».
Но его старший брат, который тоже играл за юношеские сборные Швейцарии, в итоге выбрал Албанию и сейчас выступает за нее. Выбор Таулант Джака объяснил так:
«Это мое желание. Меня трижды звала взрослая сборная Швейцарии. И аргументировала она игрой Гранита. Но я не видел себя в ней. Я – швейцарец, но в футболе я хочу представлять Албанию. Это дань моим предкам».
Однажды братья встретились на поле против друг друга – мама нашла способ поддержать обоих
На Евро-2016 сборные Швейцарии и Албании попали в одну группу. В очном матче братья Джака вышли в основах своих сборных и после матча обменялись майками. Жрналисты нашли на трибунах их маму. Она сидела с мужем и женой Гранита – в черной футболке с двойным флагом Албании и Швейцарии.
После матча Гранит Джака сказал: «Да, наша большая семья была на трибунах. За кого болела мама? Не знаю. Мне кажется, она болела, чтобы мы не травмировали друг друга или не подрались».
Сам Джака периодически появляется в центре микроскандалов:
1. На ЧМ-2018 забил Сербии. И сразу показал двуглавого орла (в том же матче забил еще один швейцарец Шакири – и показал такой же жест). Свист, ругань, критика Джаки – в итоге штраф ФИФА.
2. Его интервью: «Косово? Да, я бы мог играть за эту сборную. Если бы мне пришло приглашение до Швейцарии, то я бы всерьез рассмотрел бы его. Это было бы для меня огромной честью».
3. В 2015-м журналисты спровоцировали его вопросом про Сербию. Ответ: «У меня негативное отношение к стране. Я не люблю играть против сербов. В то же время я нормально отношусь к футболистам, которые за нее выступают. Это сильные и крутые игроки».