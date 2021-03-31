Косово потребовало у испанского журналиста вслух произнести название страны. Это нервы: Испания публично не признавала Косово перед их матчем
Сборная Испании сыграет с Косово квалификационный матч к ЧМ-2022 в группе В. Игра состоится в Севилье.
Вечером 30 марта в одном из твиттеров опубликован отрывок предматчевой пресс-конференции главного тренера Косово Бернара Шалланда. Журналист AS задал ему вопрос, ожидает ли он изменений в составе сборной Испании перед игрой с Косово. Но ответить тренеру не дал работник пресс-службы.
Он попросил озвучить название страны, сборную которой возглавляет Шалланд. Возникла заминка.
– Вопрос задан кому? – поинтересовался работник пресс-службы.
– Тренеру.
– Тренеру какой команды? Потому что мы не видели названия нашей команды в ваших медиа. Чтобы было ясно – тренеру какой команды?
– Вопрос тренеру – будет ли Луис Энрике что-то менять перед завтрашней игрой?
– Да, но тренеру какой команды? Потому что мы никогда не видели названия нашей команды в ваших репортажах.
– Вопрос тренеру… – сказал журналист через десять секунд.
– Какой команды? – не унимался представитель пресс-службы.
– А, Косово, – сдался журналист.
– А, хорошо. Теперь можно отвечать.
Marca в тот же день рассказала возможные детали этой игры:
- Министерство иностранных дел предприняло серьезные шаги, чтобы команда вообще была допущена в Испанию и матч состоялся.
- Косово не будет упоминаться как отдельное государство.
- Флаг Косово перед игрой не может быть размещен рядом с испанским.
- Гимн Косово будет представлен не как «национальный гимн <страны>», а «мелодия территории Косово».
Федерация футбола Косово (ФФК) пригрозила бойкотировать матч, если формальности с флагом и гимном не будут приняты в соответствии с правилами УЕФА.
Позже генеральный секретарь ФФК подтвердил, что получил гарантии от ФИФА и УЕФА – все меры будут соблюдены. Сейчас на сайте испанской сборной матч Испания – Косово написан без приставки «территория».
«Проведение матча не повлияет на позицию Испании по Косово», – уточнили испанские власти.
Они пересекались раньше?
У взрослых сборных будет первый матч, а молодежки U-17 весь квалификационный турнир к чемпионату Европы в 2019-м провели в швейцарском Ньоне. Косово выпали соперники, чьи страны его не признают. В итоге все матчи с Испанией, Украиной и Грецией были только в Ньоне, хотя турнир этой группы должен был состояться в Испании.
Касалось это и других видов спорта:
- ЧМ-2018 по карате проходил в Мадриде, и косовские каратисты не участвовали в церемонии открытия, а соревновались под флагом Всемирной федерации карате.
- На Средиземноморских играх-2018 в Испании косовские спортсмены завоевали три золотые медали, но их флаг был запрещен на церемонии открытия. Вместо него был разрешен флаг косовского олимпийского комитета с миниатюрой косовского флага над олимпийскими кольцами.
Какие отношения у Испании и Косово?
В 1999 году формальным поводом для бомбардировок НАТО Югославии стала Косовская война между албанскими повстанцами и Югославией. В 2008-м в одностороннем порядке была провозглашена независимость Косово, через восемь лет он был принят в ФИФА и УЕФА.
Косово не признают пять стран Евросоюза – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания. Также его не признают Россия и Китай, всего таких стран – 95.
Почему многие страны не признают Косово (например, Россия), но их сборная играет? И почему играет так хорошо!
Причина непризнания Испанией Косово понятна – не дать повод для отделения Каталонии, которая уже пыталась это сделать. Позиция не меняется – в марте 2021-го испанский посол в Сербии Рауль Бартоломе заявил: «Для нас приемлемо лишь то решение, которое приемлемо для Сербии. Испания не поменяет свою позицию по косовскому вопросу, потому что какое-то государство требует этого от нас».