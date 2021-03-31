Косово потребовало у испанского журналиста вслух произнести название страны. Это нервы: Испания публично не признавала Косово перед их матчем

Сборная Испании сыграет с Косово квалификационный матч к ЧМ-2022 в группе В. Игра состоится в Севилье.

Вечером 30 марта в одном из твиттеров опубликован отрывок предматчевой пресс-конференции главного тренера Косово Бернара Шалланда. Журналист AS задал ему вопрос, ожидает ли он изменений в составе сборной Испании перед игрой с Косово. Но ответить тренеру не дал работник пресс-службы.

Он попросил озвучить название страны, сборную которой возглавляет Шалланд. Возникла заминка.

– Вопрос задан кому? – поинтересовался работник пресс-службы.

– Тренеру.

– Тренеру какой команды? Потому что мы не видели названия нашей команды в ваших медиа. Чтобы было ясно – тренеру какой команды?

– Вопрос тренеру – будет ли Луис Энрике что-то менять перед завтрашней игрой?

– Да, но тренеру какой команды? Потому что мы никогда не видели названия нашей команды в ваших репортажах.

– Вопрос тренеру… – сказал журналист через десять секунд.

– Какой команды? – не унимался представитель пресс-службы.

– А, Косово, – сдался журналист.

– А, хорошо. Теперь можно отвечать.