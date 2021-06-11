Первый гол Евро-2020 – грудью в свои ворота. Забил играющий в Италии турок, который пропустил бы турнир год назад

Историческое событие: еще никогда первым голом Евро не был автогол. Сейчас это произошло. Дополнительная связь – Демирал играет в чемпионате Италии за «Ювентус». Если бы Евро состоялся в 2020 году, Демирал бы на него не поехал. В январе 2020-го он порвал крестообразную связку и восстановился только к середине июля. Но Евро был перенесен из-за пандемии коронавируса, и Демирал поехал на турнир.

«Матч против Италии много для меня значит. Играть против Италии у нее дома невероятно. В клубе мы шутим по этому поводу, потому что там хватает игроков сборной. Они подшучивают надо мной, но и я подшучиваю над ними в ответ», – рассказывал Демирал перед турниром. Теперь не до шуток.

После автогола итальянцы легко довели матч до разгрома, у Турции не получилось ничего вообще. Турция и Италия 14 раз играли друг с другом. У турок – ни одной победы. Италия выиграла 10 матчей, еще четыре – завершила вничью. 15-я игра – снова неудача.