Евро-2020
Мерих Демирал
Италия
Турция
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#Евро-2020 #Италия #Турция #Мерих Демирал

Первый гол Евро-2020 – грудью в свои ворота. Забил играющий в Италии турок, который пропустил бы турнир год назад

вчера, 23:50

LaPresse / Global Look Press

Евро-2020 стартовало матчем Турции и Италии. Первый тайм завершился нулями. Итальянцы несколько раз требовали у судьи Данни Маккели пенальти за игру рукой. Перед перерывом ситуация повторилась, но арбитры на ВАР не увидели нарушения.

Матч завершен
Турция
0:3
Матч завершен
Италия
Демирал 53
Иммобиле 66
Инсинье 79

Первый гол Евро-2020 – в свои ворота. Доменико Берарди плотно прострелил с правого фланга – мяч зашел в ворота, когда влетел в грудь набежавшего Мериха Демирала.

Сначала принял мяч на краю.

Скриншот с трансляции Первого канала

Затем легко обыграл Мераса и прострелил.

Скриншот с трансляции Первого канала

Скриншот с трансляции Первого канала

Мяч ударился в Демирала – и влетел в ворота. Спасти тут было невозможно – слишком сильный прострел, под который сложно подстроиться за мгновение.

Скриншот с трансляции Первого канала

А Демирала жаль.

Скриншот с трансляции Первого канала

Это его первый автогол в карьере.

Вот так это случилось.

Историческое событие: еще никогда первым голом Евро не был автогол. Сейчас это произошло. Дополнительная связь – Демирал играет в чемпионате Италии за «Ювентус». Если бы Евро состоялся в 2020 году, Демирал бы на него не поехал. В январе 2020-го он порвал крестообразную связку и восстановился только к середине июля. Но Евро был перенесен из-за пандемии коронавируса, и Демирал поехал на турнир.

«Матч против Италии много для меня значит. Играть против Италии у нее дома невероятно. В клубе мы шутим по этому поводу, потому что там хватает игроков сборной. Они подшучивают надо мной, но и я подшучиваю над ними в ответ», – рассказывал Демирал перед турниром. Теперь не до шуток.

После автогола итальянцы легко довели матч до разгрома, у Турции не получилось ничего вообще. Турция и Италия 14 раз играли друг с другом. У турок – ни одной победы. Италия выиграла 10 матчей, еще четыре – завершила вничью. 15-я игра – снова неудача.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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