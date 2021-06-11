🇹🇷 26 быстрых историй про игроков Турции на Евро: призыв в армию, пистолет у головы и бесполезный хет-трик в Лиге чемпионов
Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 622 участников Евро-2020
🇹🇷 🤯 Угурчан Чакир. Его дебют в Суперлиге (турецкой) – ночной кошмар. Команда вела 3:0, но в итоге проиграла 3:4. Чакир пропустил три гола.
🇹🇷 🥩 Мерт Гюнок. Не выстоял против «Спартака» Унаи Эмери, который не пустил «Фенербахче» в Лигу чемпионов.
🇹🇷 👁 Алтай Баиндыр. После дебюта в Турции Месут Озил похвалил его в твиттере за сейвы: «Отдельное спасибо»
🇹🇷 🦊 Джаглар Сеюнджу. Первый игрок, который проделал такой крутой путь: вторая лига Турции -> Бундеслига. Первый матч за сборную сыграл против России Черчесова, который тоже дебютировал.
🇹🇷 🥐 Умут Мерас. Попадал в комедийную трансферную историю. Должен был перейти в «Бешикташ», но там сменился президент, переход не случился, хотя трансфер был объявлен. Перешел в «Гавр» (Лига 2 Франции) и до сих пор там играет.
🇹🇷 👼 Озан Кабак. Самый молодой турок, забивший дубль в игре Бундеслиги. И да – он защитник.
🇹🇷 🧇 Мерт Мюлдюр. Родился в Австрии, воспитанник «Рапида». Обожает свой гол «Спартаку» в 2018-м (он засчитан как автогол): «20 тысяч человек выкрикивали мое имя на стадионе – это просто невероятно».
🇹🇷 🛠 Каан Айхан. Никогда не играл в Турции. В четыре года попал в систему «Шальке» и оставался там еще 17 лет. Сейчас играет в «Сассуоло».
🇹🇷 👨👩👦 Зеки Челик. Восемь братьев и сестер. В такой большой семье рос Челик.
🇹🇷 7️⃣ Ридван Йилимаз. Любит начинать, когда его «Бешикташ» забивает семь голов. Дебютный матч случился при счете 7:2, а первый гол, когда команда вела 7:0. Мечтает перейти в «Арсенал».
🇹🇷 ☄️ Окай Йокушлу. На молодежном ЧМ красиво подсек мяч и перебросил вратаря, который даже не сильно вышел из ворот. Это был победный гол в последнем матче группового этапа.
🇹🇷 🃏 Хакан Чалханоглу. Попадал в странную историю с партнером по сборной Гекханом Торе и его другом: «Они вдвоем ворвались к нам с Топраком в комнату отеля. Меня ударили и велели лежать на полу, приставив пистолет. Никогда не испытывал большего страха в жизни». Есть версия, что Чалханоглу попал в разборку случайно – конфликт был у Топрака с бывшей девушкой Торе.
🇹🇷 🤝 Тайлан Антальялы. Не перешел в «Бешикташ», потому что президент «Буджаспора» договорился с «Галатасараем». Но он туда перешел только спустя шесть лет, когда поиграл еще в двух командах.
🇹🇷 🎆 Абдулкадир Омюр. Единственный игрок Турции, кто попал в список самых молодых талантов мирового футбола по версии The Guardian в 2016-м. Туда входил, например, Даниил Уткин. Омюру 21, он пока до сих пор играет в Турции.
🇹🇷 ⚽️ Озан Туфан. Пять лет назад уже забивал на Евро чехам. Еще есть гол Германии в квалификации к ЧМ-2018.
🇹🇷 🎩 Ирфан Кахведжи. Имеет грустное достижение: сделал хет-трик в ЛЧ, но его «Истанбул» все равно проиграл. Такая ачивка есть еще только у Роналду и Бэйла.
🇹🇷💉 Дорухан Токоз. Пандемия помогла сыграть ему на Евро. В 2019-м получил травму колена, лечился семь месяцев. Все игроки сборной поддержали и приехали в больницу, когда узнали, что травма серьезная.
🇹🇷🧡 Оркун Кекчю. Родился в Голландии и даже играл за голландскую молодежку, но для взрослого футбола выбрал Турцию. Брат Кекчю за молодежку Азербайджана.
🇹🇷👏 Халил Дервисоглу. Поругался с партнером по «Галатасараю» Маркао прямо во время товарищеского матча. Пошел слух, что Дервисоглу даже получил пощечину, но все это опровергли.
🇹🇷🔫 Керем Актюркоглу. Медиа писали, что он может быть призван в армию, но «Галатасарай» опроверг – есть отсрочка до 2026 года. Еще медиа пишут, что Актюркоглу похож по игре на Франка Рибери.
🇹🇷🚨 Юсуф Язиджи. Сделал два хет-трика за один сезон Лиги Европы – в ворота «Спарты» и «Милана».
🇹🇷🎳 Дженгиз Ундер. В 20 лет стал самым юным турецким автором гола в ЛЧ. Это случилось в 2018-м – досталось «Шахтеру».
🇹🇷⛵️ Энес Унал. «Ман Сити» купил его 18-летнего, но гонял по арендам. За два года до этого побил рекорд в Турции, забив, когда ему едва исполнилось 16 – в ворота «Галатасарая» спустя три минуты после выхода на замену.
🇹🇷🥁 Кенан Караман. Родился в Германии и в 27 лет до сих пор проводит там карьеру. Друзья сравнивают с Хаканом Шукюром из-за позиции и телосложения.
🇹🇷🗿 Бурак Йылмаз. Поиграл во всех (!) главных клубах Турции – «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор».