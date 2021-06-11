🇹🇷 26 быстрых историй про игроков Турции на Евро: призыв в армию, пистолет у головы и бесполезный хет-трик в Лиге чемпионов

🇹🇷 👼 Озан Кабак. Самый молодой турок, забивший дубль в игре Бундеслиги. И да – он защитник.

🇹🇷 🧇 Мерт Мюлдюр. Родился в Австрии, воспитанник «Рапида». Обожает свой гол «Спартаку» в 2018-м (он засчитан как автогол): «20 тысяч человек выкрикивали мое имя на стадионе – это просто невероятно».

🇹🇷 🛠 Каан Айхан. Никогда не играл в Турции. В четыре года попал в систему «Шальке» и оставался там еще 17 лет. Сейчас играет в «Сассуоло».

🇹🇷 👨‍👩‍👦 Зеки Челик. Восемь братьев и сестер. В такой большой семье рос Челик.

🇹🇷 7️⃣ Ридван Йилимаз. Любит начинать, когда его «Бешикташ» забивает семь голов. Дебютный матч случился при счете 7:2, а первый гол, когда команда вела 7:0. Мечтает перейти в «Арсенал».

🇹🇷 ☄️ Окай Йокушлу. На молодежном ЧМ красиво подсек мяч и перебросил вратаря, который даже не сильно вышел из ворот. Это был победный гол в последнем матче группового этапа.