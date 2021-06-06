Все стадионы Евро-2020
Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы на 11 разных стадионах. Даты проведения чемпионата Европы: 11 июня – 11 июля 2021 года.
Как распределены матчи ЧЕ-2020:
Санкт-Петербург. «Газпром Арена»
12 июня. Бельгия – Россия
14 июня. Польша – Словакия
16 июня. Финляндия – Россия
18 июня. Швеция – Словакия
21 июня. Финляндия – Бельгия
23 июня. Швеция – Польша
2 июля. 1/4 финала
Рим, «Олимпико»
11 июня. Турция – Италия
16 июня. Италия – Швейцария
20 июня. Италия – Уэльс
3 июля. 1/4 финала
Баку, «Олимпийский
12 июня. Уэльс – Швейцария
16 июня. Турция - Уэльс
20 июня. Швейцария – Турция
3 июля. 1/4 финала
Копенгаген, «Паркен»
12 июня. Дания – Финляндия
17 июня. Дания – Бельгия
21 июня. Россия – Дания
28 июня. 1/8 финала
Амстердам, «Йохан Кройфф Арена»
13 июня. Нидерланды – Украина
17 июня. Нидерланды – Австрия
21 июня. Северная Македония – Нидерланды
26 июня. 1/8 финала
Севилья, «Ла-Картуха»
14 июня. Испания – Швеция
19 июня. Испания – Польша
23 июня. Словакия – Испания
27 июня. 1/8 финала
Мюнхен, «Арена Мюнхен»
15 июня. Франция – Германия
19 июня. Португалия – Германия
23 июня. Германия – Венгрия
2 июля. 1/4 финала
Будапешт, «Пушкаш Арена»
15 июня. Венгрия – Португалия
19 июня. Венгрия – Франция
23 июня. Португалия – Франция
27 июня. 1/8 финала
Глазго, «Хэмпден Парк»
14 июня. Шотландия – Чехия
18 июня. Хорватия – Чехия
22 июня. Хорватия – Шотландия
29 июня. 1/8 финала
Бухарест, «Арена Националэ»
13 июня. Австрия – Северная Македония
17 июня. Украина – Северная Македония
21 июня. Украина – Австрия
28 июня. 1/8 финала
Лондон, «Уэмбли»
13 июня. Англия – Хорватия
18 июня. Англия – Шотландия
22 июня. Чехия – Англия
26 июня. 1/8 финала
29 июня. 1/8 финала
6 июля. Полуфинал
7 июля. Полуфинал
11 июля. Финал