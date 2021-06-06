Евро-2020
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Все стадионы Евро-2020

06 июня, 21:25

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы на 11 разных стадионах. Даты проведения чемпионата Европы: 11 июня – 11 июля 2021 года.

Как распределены матчи ЧЕ-2020:

Санкт-Петербург. «Газпром Арена»

12 июня. Бельгия – Россия

14 июня. Польша – Словакия

16 июня. Финляндия – Россия

18 июня. Швеция – Словакия

21 июня. Финляндия – Бельгия

23 июня. Швеция – Польша

2 июля. 1/4 финала

Рим, «Олимпико»

11 июня. Турция – Италия

16 июня. Италия – Швейцария

20 июня. Италия – Уэльс

3 июля. 1/4 финала

Keystone Press Agency/Global Look Press

Баку, «Олимпийский

12 июня. Уэльс – Швейцария

16 июня. Турция - Уэльс

20 июня. Швейцария – Турция

3 июля. 1/4 финала

Копенгаген, «Паркен»

12 июня. Дания – Финляндия

17 июня. Дания – Бельгия

21 июня. Россия – Дания

28 июня. 1/8 финала

Амстердам, «Йохан Кройфф Арена»

13 июня. Нидерланды – Украина

17 июня. Нидерланды – Австрия

21 июня. Северная Македония – Нидерланды

26 июня. 1/8 финала

AFLO/Global Look Press

Севилья, «Ла-Картуха»

14 июня. Испания – Швеция

19 июня. Испания – Польша

23 июня. Словакия – Испания

27 июня. 1/8 финала

Мюнхен, «Арена Мюнхен»

15 июня. Франция – Германия

19 июня. Португалия – Германия

23 июня. Германия – Венгрия

2 июля. 1/4 финала

Будапешт, «Пушкаш Арена»

15 июня. Венгрия – Португалия

19 июня. Венгрия – Франция

23 июня. Португалия – Франция

27 июня. 1/8 финала

imago sportfotodienst/Global Look Press

Глазго, «Хэмпден Парк»

14 июня. Шотландия – Чехия

18 июня. Хорватия – Чехия

22 июня. Хорватия – Шотландия

29 июня. 1/8 финала

Бухарест, «Арена Националэ»

13 июня. Австрия – Северная Македония

17 июня. Украина – Северная Македония

21 июня. Украина – Австрия

28 июня. 1/8 финала

Лондон, «Уэмбли»

13 июня. Англия – Хорватия

18 июня. Англия – Шотландия

22 июня. Чехия – Англия

26 июня. 1/8 финала

29 июня. 1/8 финала

6 июля. Полуфинал

7 июля. Полуфинал

11 июля. Финал

Расписание матчей группового этапа Евро-2020

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