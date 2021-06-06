Все стадионы Евро-2020

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы на 11 разных стадионах. Даты проведения чемпионата Европы: 11 июня – 11 июля 2021 года.

Как распределены матчи ЧЕ-2020:

Санкт-Петербург. «Газпром Арена»

12 июня. Бельгия – Россия

14 июня. Польша – Словакия

16 июня. Финляндия – Россия

18 июня. Швеция – Словакия

21 июня. Финляндия – Бельгия

23 июня. Швеция – Польша

2 июля. 1/4 финала

Рим, «Олимпико»

11 июня. Турция – Италия

16 июня. Италия – Швейцария

20 июня. Италия – Уэльс

3 июля. 1/4 финала