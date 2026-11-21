Лига наций
Германия
Бельгия
Франция
Испания
Англия
Нидерланды
Норвегия
Поделиться:
Испания сыграет с Францией в четвертьфинале Лиги наций. Португалия встретится с Нидерландами
0
УЕФА провел жеребьевку четвертьфиналов и переходных матчей Лиги наций.
В четвертьфиналах встретятся:
Испания – Франция
Норвегия – Англия
Нидерланды – Португалия
Бельгия – Германия
Первые матчи пройдут с 25 по 27 марта 2027 года, ответные – с 28 по 30 марта. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июня.
Также определились пары переходных матчей между лигами A и B:
Босния и Герцеговина – Дания
Венгрия – Сербия
Ирландия – Хорватия
Словения – Уэльс
В стыках между лигами B и C сыграют:
Кипр – Северная Македония
Эстония – Румыния
Фарерские острова – Грузия
Беларусь – Израиль
Первые стыковые матчи пройдут 25 марта, ответные игры состоятся 28 марта.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые