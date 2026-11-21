УЕФА провел жеребьевку четвертьфиналов и переходных матчей Лиги наций.

В четвертьфиналах встретятся:

Испания – Франция

Норвегия – Англия

Нидерланды – Португалия

Бельгия – Германия

Первые матчи пройдут с 25 по 27 марта 2027 года, ответные – с 28 по 30 марта. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июня.

Также определились пары переходных матчей между лигами A и B:

Босния и Герцеговина – Дания

Венгрия – Сербия

Ирландия – Хорватия

Словения – Уэльс

В стыках между лигами B и C сыграют:

Кипр – Северная Македония

Эстония – Румыния

Фарерские острова – Грузия

Беларусь – Израиль

Первые стыковые матчи пройдут 25 марта, ответные игры состоятся 28 марта.