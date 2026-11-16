Сборная Испании проиграла Англии (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги наций. Испанцы впервые за 43 матча уступили в игровое время.

Харри Кейн открыл счет с пенальти на 45-й минуте, Эзри Конса забил на 53-й, а Бен Уайт увеличил преимущество англичан на 57-й. На 63-й минуте Эллиот Андерсон получил красную карточку за фол на Ламине Ямале в своей штрафной. Микель Ойарсабаль реализовал пенальти, а Нико Уильямс на 75-й минуте сократил отставание до одного мяча. Англия удержала победу.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после матча похвалил свою команду:

«Я могу только сказать, что горжусь и благодарен игрокам. Важно ценить то, что было сделано до этого дня. Пусть те, кто придут после нас, попробуют превзойти нас. Я горжусь этим фантастическим путем и всем, что нас ждет впереди».

До поражения от Англии испанцы выиграли 12 матчей подряд. С марта 2024 года сборная не уступала в игровое время 43 встречи – это мировой рекорд среди национальных команд: 34 победы и девять ничьих.

Последний раз до матча с Англией испанцы проигрывали в игровое время Колумбии (0:1) в товарищеской встрече в марте 2024 года. При этом в финале Лиги наций 2025 года Испания уступила Португалии в серии пенальти.