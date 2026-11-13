Кейн побил рекорд по матчам за сборную Англии

Нападающий «Баварии» Харри Кейн, обладатель «Золотого мяча» 2026 года, стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей. Форвард вышел в стартовом составе на игру Лиги наций против Хорватии и провел свой 126-й матч за национальную команду.

Кейн превзошел достижение бывшего вратаря англичан Питера Шилтона, на счету которого 125 игр. Третье место занимает Уэйн Руни (120), далее идут Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114).

Перед матчем Шилтон вручил Кейну памятную табличку и поздравил его с рекордом:

«Я удерживал этот рекорд довольно долго, но если кто-то и заслуживает меня обойти, то это Харри. Я не могу представить себе кого-то более достойного. Он очень долго был невероятным помощником и лидером, за это время он забил много голов».

Кейн также остается лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 92 гола – на 39 больше, чем у ближайшего преследователя Уэйна Руни.

Англичане обыграли Хорватию со счетом 2:1. Кейн забил победный мяч с пенальти на 64-й минуте.