Норвегия обыграла Данию со счетом 3:2 в заключительном туре группового этапа Лиги наций и вышла в четвертьфинал турнира.

Хозяева повели с разницей в два мяча уже к 14-й минуте: отличились Расмус Хейлунд и Пьер-Эмиль Хейбьерг. Перед перерывом Эрлинг Холанд отыграл один мяч, на 83-й минуте Мартин Эдегор сравнял счет, а на 96-й Холанд реализовал пенальти.

«Этот год – один из самых сумасшедших в карьере для меня. Здорово быть норвежцем! Столе Сольбаккен сказал перед матчем: «Давайте завершим этот совершенно невероятный футбольный год на высокой ноте». Мы полностью доминировали над ними во втором тайме», – сказал Холанд после игры.

По итогам группового этапа определились все четвертьфиналисты Лиги наций. За трофей продолжат борьбу Португалия, Норвегия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Англия и Испания. Жеребьевка состоится 20 ноября.

Лучшим бомбардиром группового этапа стал Харри Кейн: нападающий сборной Англии забил восемь голов в шести матчах. У Холанда шесть мячей.