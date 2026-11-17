Сборная Нидерландов проиграла Германии со счетом 0:5 в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Счет в концовке первого тайма открыл Дерри Шерхант. После перерыва за Германию забили Нико Шлоттербек, Браян Груда и дважды Флориан Виртц.

Главный тренер сборной Нидерландов Хави раскритиковал игру своей команды:

«Мы не показали ни игры, ни характера. Я этого не понимаю. Это горько, я разочарован и расстроен, сегодняшний матч меня шокировал. Теперь мы снова начнем строить что-то новое. Я стараюсь разобраться в каждой ситуации. Как есть, так есть, но мириться с этим нельзя. С сегодняшнего дня нам нужно многое менять. Это был позор».

Нидерланды потерпели самое крупное поражение с 21 октября 1959 года – тогда команда проиграла Германии в товарищеском матче со счетом 0:7. При этом 0:5 от бундестим стало крупнейшим поражением голландцев в официальном матче.

Для Хави поражение 0:5 – повторение самого крупного в тренерской и игровой карьере. В ноябре 2020 года его «Аль-Садд» проиграл «Аль-Вакре» с тем же счетом.

Германия вышла в четвертьфинал Лиги наций с первого места, Нидерланды заняли вторую строчку и тоже пробились в плей-офф турнира. Греция набрала столько же очков, сколько Германия и Нидерланды (по 11), но стала третьей из-за дополнительных показателей. Сербия проиграла все шесть матчей и заняла последнее место.