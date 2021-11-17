ЧМ-2022
Турция
Нидерланды
Норвегия
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2022 #Нидерланды #Норвегия #Турция

Нидерланды вышли на чемпионат мира, они пропустили предыдущий. В стыках сыграет Турция

13 часов назад

Завершился квалификационный турнир к ЧМ-2022 в группе G. В последнем туре Нидерланды принимали Норвегию, а ЧерногорияТурцию. Нидерланды, Норвегия и Турция сохраняли шансы на первое место, кто-то из них должен был финишировать третьим и не попасть в стыки.

Вот так закончились матчи:

Матч завершен
Нидерланды
Бергвейн 84
Бергвейн 84
Депай 90
2:0
Матч завершен
Норвегия
Матч завершен
Черногория
Бечирай 4
Бечирай 4
1:2
Матч завершен
Турция
Актюркоглу 22
Актюркоглу 22
Кекчю 60
Кекчю 60

По итогам десяти туров в таблице лидируют Нидерланды, второй стала Турция, а Норвегия закончила третьей и не сыграет на ЧМ.

Прошлый раз Нидерланды играли на ЧМ в 2014 году и стали бронзовыми призерами. А ЧМ-2018  голландцы пропустили.

Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.

Таблица квалификации к ЧМ-2022

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
Игрок Сан-Марино привез глупейший пенальти: о чем-то сигнализировал поднятой рукой – в нее и попал мяч
⭐️ Мората вывел Испанию на ЧМ и отпраздновал гол со звездой в руке. Это подарок от больного мальчика и символ благотворительного фонда
Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2022
#Нидерланды
#Норвегия
#Турция