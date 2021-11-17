ЧМ-2022
Турция
Нидерланды
Норвегия
Нидерланды вышли на чемпионат мира, они пропустили предыдущий. В стыках сыграет Турция
13 часов назад
Завершился квалификационный турнир к ЧМ-2022 в группе G. В последнем туре Нидерланды принимали Норвегию, а Черногория – Турцию. Нидерланды, Норвегия и Турция сохраняли шансы на первое место, кто-то из них должен был финишировать третьим и не попасть в стыки.
Вот так закончились матчи:
По итогам десяти туров в таблице лидируют Нидерланды, второй стала Турция, а Норвегия закончила третьей и не сыграет на ЧМ.
Прошлый раз Нидерланды играли на ЧМ в 2014 году и стали бронзовыми призерами. А ЧМ-2018 голландцы пропустили.
Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.
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