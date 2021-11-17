Нидерланды вышли на чемпионат мира, они пропустили предыдущий. В стыках сыграет Турция

По итогам десяти туров в таблице лидируют Нидерланды, второй стала Турция, а Норвегия закончила третьей и не сыграет на ЧМ.

Прошлый раз Нидерланды играли на ЧМ в 2014 году и стали бронзовыми призерами. А ЧМ-2018 голландцы пропустили.

Жеребьевка стыковых матчей запланирована на 26 ноября.

Таблица квалификации к ЧМ-2022