Группа А на чемпионате мира по футболу 2022
В группе А на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов.
Расписание матчей в группе:
- 21 ноября, 13:00 – группа А: Сенегал – Нидерланды
- 21 ноября, 19:00 – группа А: Катар – Эквадор
- 25 ноября, 16:00 – группа А: Катар – Сенегал
- 25 ноября, 19:00 – группа А: Нидерланды – Эквадор
- 29 ноября, 17:00 – группа А: Эквадор – Сенегал
- 29 ноября, 17:00 – группа А: Нидерланды – Катар
Сборная Катара
Успех команды
Катар – дебютант чемпионатов мира и страна-организатор. За три года до этого сборная Катара добилась первого большого успеха в своей истории – она выиграла Кубок Азии.
Главный тренер: Феликс Санчес Бас
Это 46-летний специалист из Барселоны. Он десять лет работал с юношами в «Барселоне». Более 15 лет трудится в Катаре. С 2017 года возглавляет сборную этой страны.
Ключевой игрок: Педру Мигел
Он известен по прозвищу «Ро-Ро». Это катарский футболист португальского происхождения. На победном Кубке Азии он был основным центральным защитником Катара. Первый и единственный гол команда тогда пропустила в финале.
Успешный новичок: Мохаммед Ваад
22-летний полузащитник «Аль-Садда» – иракского происхождения, но был натурализован. Выступает за сборную последние два года. А вместе со своим клубом уже выиграл восемь трофеев.
Сборная Эквадора
Успех команды
Эквадор трижды выступал на чемпионатах мира. Лучшее достижение – выход в 1/8 финала на ЧМ-2006. Тогда эквадорцы уступили на этой стадии команде Англии со счетом 0:1. В двух других случаях они не выходили из группы.
Главный тренер: Густаво Альфаро
Это 59-летний аргентинский специалист. В тренерской профессии он 30 лет. Но до 2020 года работал только на родине. Главный успех – победа в Клаусуре и Южноамериканском Кубке с «Арсеналом Саранди». С 2020-го – тренер Эквадора.
Ключевой игрок: Первис Эступиньян
Эступиньян выступает за «Вильярреал», в составе которого выигрывал Лигу Европы в 2021 году. Годом ранее он перешел из «Уотфорда» за 15 миллионов фунтов, подписав семилетний контракт.
Успешный новичок: Леонардо Кампана
21-летний форвард в 2022 году перешел в «Интер Майами» на правах аренды, где забил семь голов в 15 матчах. За десять матчей за Эквадор пока не забивал.
Сборная Сенегала
Успех команды
Сенегал дважды играл на чемпионатах мира. Он не прошел групповой этап на ЧМ-2018, зато успешно выступил на ЧМ-2002, где дошел до четвертьфинала и лишь в овертайме уступил Турции.
Главный тренер: Алиу Сиссе
46-летний специалист работает со сборной Сенегала с 2015 года. До этого возглавлял молодежную команду. В 2019-м Сиссе дошел с Сенегалом до финала Кубка Африки, а еще через два года выиграл его.
Ключевой игрок: Садио Мане
Суперфорвард «Ливерпуля» к 30 годам сыграл 91 матч за Сенегал, в его активе 33 гола. Он забивал на прошлом ЧМ и побеждал с Сенегалом на Кубке Африки.
Успешный новичок: Пап Гуйе
Гуйе – 23-летний полузащитник «Марселя», с которым он добрался до полуфинала Лиги конференций и занял второе место в Лиге 1. Гуйе с 2021 года играет за Сенегал, пока в его активе пять матчей. Он был участником победного для Сенегала Кубка Африки-2021.
Сборная Нидерландов
Успех команды
Нидерланды никогда не выигрывали чемпионат мира, но трижды участвовали в финалах – было это в 1974-м, 1978-м и 2010-м годах. Последний раз на ЧМ-2010 голландцы уступили в финале команде Испании, пропустив единственный гол лишь за несколько минут до конца дополнительного времени.
Главный тренер: Луи ван Гал
Ван Гал дважды работал со сборной Нидерландов до этого периода. Сначала не смог попасть с ней на ЧМ-2002, но в 2014-м выиграл бронзовые медали. В августе 2021-го случился третий приход ван Гала в сборную. В августе 2022-го ему исполнится 71 год.
Ключевой игрок: Вирджил ван Дейк
Капитан и один из сильнейших защитников мира, который выиграл с «Ливерпулем» шесть различных трофеев. Со сборной ван Дейк доходил до финала Лиги наций в 2019 году, где голландцы уступили Португалии.
Успешный новичок: Гус Тил
Принадлежащий «Спартаку» полуфиналист Лиги конференций в составе «Фейеноорда» дебютировал в сборной в 2018 году, но чаще стал играть с 2021-го. Сейчас на его счету пять матчей и гол в ворота сборной Турции прошлой осенью.