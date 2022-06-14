Группа А на чемпионате мира по футболу 2022

В группе А на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

Расписание матчей в группе:

21 ноября, 13:00 – группа А: Сенегал – Нидерланды

21 ноября, 19:00 – группа А: Катар – Эквадор

25 ноября, 16:00 – группа А: Катар – Сенегал

25 ноября, 19:00 – группа А: Нидерланды – Эквадор

29 ноября, 17:00 – группа А: Эквадор – Сенегал

29 ноября, 17:00 – группа А: Нидерланды – Катар

Сборная Катара

Успех команды

Катар – дебютант чемпионатов мира и страна-организатор. За три года до этого сборная Катара добилась первого большого успеха в своей истории – она выиграла Кубок Азии.

Главный тренер: Феликс Санчес Бас

Это 46-летний специалист из Барселоны. Он десять лет работал с юношами в «Барселоне». Более 15 лет трудится в Катаре. С 2017 года возглавляет сборную этой страны.

Ключевой игрок: Педру Мигел

Он известен по прозвищу «Ро-Ро». Это катарский футболист португальского происхождения. На победном Кубке Азии он был основным центральным защитником Катара. Первый и единственный гол команда тогда пропустила в финале.

Успешный новичок: Мохаммед Ваад

22-летний полузащитник «Аль-Садда» – иракского происхождения, но был натурализован. Выступает за сборную последние два года. А вместе со своим клубом уже выиграл восемь трофеев.