Эквадор

Ecuador
Подписаться
Сайт
Стадион
Тренер
Густаво Альфаро
Г. Альфаро
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Карлос Груэсо К. Груэсо 		Пол 27 13 0 0 0 0
11
Микаэль Эстрада М. Эстрада 		Нап 26 11 2 2 2 0
7
Первис Эступиньян П. Эступиньян 		Защ 24 11 1 1 2 0
2
Феликс Торрес Ф. Торрес 		Защ 25 11 2 1 2 0
3
Пьеро Хинкапе П. Хинкапе 		Защ 20 10 1 0 1 0
Подробнее
Ближайшие матчи
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
-:-
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Эквадор
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
-:-
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Эквадор
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
-:-
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Эквадор
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
-:-
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Эквадор
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
-:-
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Эквадор
-
Аргентина
-
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Бразилия
783 627 156 0 1676:260 2037
2
Аргентина
783 521 262 0 1201:366 1825
3
Эквадор
835 364 210 261 1303:785 1302
4
Уругвай
835 315 208 312 993:1144 1153
5
Перу
835 314 156 365 888:1093 1098
Подробнее
Результаты
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
1 : 1
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Эквадор
1
Аргентина
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
Эквадор
1 : 1
Аргентина
30.03.2022 30 марта 2022 ср 2:30
18 тур
Эквадор
1
Аргентина
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 18 тур
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
Парагвай
3 : 1
Эквадор
25.03.2022 25 марта 2022 пт 2:30
17 тур
Парагвай
3
Эквадор
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 17 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
Перу
1 : 1
Эквадор
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
16 тур
Перу
1
Эквадор
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
Перу
1 : 1
Эквадор
02.02.2022 02 февр. 2022 ср 5:00
16 тур
Перу
1
Эквадор
1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ , 16 тур
Подробнее
Последние новости
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки. Бразилия сыграет с Перу, Уругвай – с Колумбией
#Кубок Америки
Футбол
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
#Кубок Америки
Все новости