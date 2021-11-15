Луи ван Гал
ЧМ-2022
Нидерланды
Норвегия
Ван Гал упал на бедро и перемещается на коляске. Завтра Голландия сыграет за выход на ЧМ-2022 против Норвегии
5 часов назад
Главный тренер Голландии Луи ван Гал получил травму перед матчем десятого тура отбора к ЧМ-2022 против Норвегии.
- Ван Гал упал на бедро, когда после тренировки возвращался в отель. Он поставил велосипед, на котором приехал, поскользнулся и упал на бедро.
- Ван Гал попал в больницу, но ему не потребуется операция. Шесть лет назад он перенес операцию на другом бедре. Ван Гал перемещается на коляске.
- Сейчас рассматривается, как он будет управлять командой во время матча. Планируется, что он проведет тренировку на гольф-каре, а потом отправится на пресс-конференцию.
Матч против Норвегии пройдет 16 ноября. Голландцы лидируют в группе, у нее 20 очков. Норвегия занимает третье место и набрала 18 очков.
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