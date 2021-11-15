Ван Гал упал на бедро и перемещается на коляске. Завтра Голландия сыграет за выход на ЧМ-2022 против Норвегии

Главный тренер Голландии Луи ван Гал получил травму перед матчем десятого тура отбора к ЧМ-2022 против Норвегии.

Ван Гал упал на бедро, когда после тренировки возвращался в отель. Он поставил велосипед, на котором приехал, поскользнулся и упал на бедро.

Ван Гал попал в больницу, но ему не потребуется операция. Шесть лет назад он перенес операцию на другом бедре. Ван Гал перемещается на коляске.

Сейчас рассматривается, как он будет управлять командой во время матча. Планируется, что он проведет тренировку на гольф-каре, а потом отправится на пресс-конференцию.

Матч против Норвегии пройдет 16 ноября. Голландцы лидируют в группе, у нее 20 очков. Норвегия занимает третье место и набрала 18 очков.