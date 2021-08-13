Нидерланды
Квинси Промес
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#Нидерланды #Спартак #Квинси Промес #Гус Тиль

Ван Гал вызывал Тиля в сборную Нидерландов на матчи отбора ЧМ-2022. Промес в заявку не вошел

51 минуту назад

Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нее вошел Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку» и играющий в аренде в «Фейеноорде».

  • Вратари: Джастин Бейло, Джоэл Дроммел, Тим Крул, Ремко Пасвер.
  • Защитники: Натан Аке, Дэйли Блинд, Вирджил ван Дейк, Матейс де Лигт, Тайрелл Маласиа, Девайн Ренч, Юрриен Тимбер, Стефан де Врей.
  • Полузащитники: Донни ван де Бек, Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Деви Классен, Тен Копмейнерс, Мартен де Рун, Гус Тил, Джорджиньо Вейналдум, Стевен Бергейс.
  • Нападающие: Коди Гакпо, Дониелл Мален, Мемфис Депай, Ваут Вегхорст.

Игрок «Спартака» Квинси Промес в заявку не вошел. В сентябре Нидерланд сыграют с Норвегией, Черногорией и Турцией в матчах отбора ЧМ-2022.

Для Луи ван Гала это будут первые игры после возвращения в сборную. Пока в квалификации Нидерланды занимают второе место в группе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной Нидерландов
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Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
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