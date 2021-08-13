Ван Гал вызывал Тиля в сборную Нидерландов на матчи отбора ЧМ-2022. Промес в заявку не вошел

Сборная Нидерландов объявила расширенную заявку на матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года. В нее вошел Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку» и играющий в аренде в «Фейеноорде».

Вратари: Джастин Бейло, Джоэл Дроммел, Тим Крул, Ремко Пасвер.

Защитники: Натан Аке, Дэйли Блинд, Вирджил ван Дейк, Матейс де Лигт, Тайрелл Маласиа, Девайн Ренч, Юрриен Тимбер, Стефан де Врей.

Полузащитники: Донни ван де Бек, Райан Гравенберх, Френки де Йонг, Деви Классен, Тен Копмейнерс, Мартен де Рун, Гус Тил, Джорджиньо Вейналдум, Стевен Бергейс.

Нападающие: Коди Гакпо, Дониелл Мален, Мемфис Депай, Ваут Вегхорст.

Игрок «Спартака» Квинси Промес в заявку не вошел. В сентябре Нидерланд сыграют с Норвегией, Черногорией и Турцией в матчах отбора ЧМ-2022.

Для Луи ван Гала это будут первые игры после возвращения в сборную. Пока в квалификации Нидерланды занимают второе место в группе.