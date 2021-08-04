Луи ван Гал в третий раз стал главным тренером Нидерландов. После Евро-2020 из команды ушел Де Бур

Сборная Нидерландов и Луи ван Гал подписали контракт до 2022 года. Соглашение включает сроки проведения ЧМ-2022.

Ван Галу 69 лет. За тренерскую карьеру он уже дважды работал в сборной Нидерландов: 2000-2001 годы, 2012-2014 годы.

Он не выигрывал со сборной титулов, но на ЧМ-2014 года занял третье место.

Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед». Он тренировал его с 2014 по 2016 год.

Среди его достижений: победа в Лиге чемпионов («Аякс», 1995), победа в Кубке УЕФА («Аякс», 1992), победы в чемпионатах Нидерландов («Аякс», трижды), Испании («Барселона», дважды) и Германии («Бавария»).

Нидерланды побеждали на крупных турнирах один раз: в 1988 году на чемпионате Европы. Лучшим результатом на чемпионатах мира было второе место (1974, 1978 и 2010).

На Евро-2020 сборная вылетела в 1/8 финала, хотя футбольная ассоциация Нидерландов требовала выхода минимум в четвертьфинал. После такого результата главный тренер Франк де Бур подал в отставку.