Шанхай Шеньхуа

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Тевес в «Боке» защитил фаната от полиции, забил чемпионский гол и отказался от денег в пандемию. Зимой он завершит карьеру
#Карлос Тевес
Эль-Шаарави уже объявил себя игроком «Ромы». Все сорвалось из-за задержки в другом трансфере
#Стефан Эль-Шаарави
Особенности натурализации игроков в Китае: теперь нужно учить политику, культуру и гимн
#чемпионат Китая
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