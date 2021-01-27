Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка

Как Алексей Миранчук играет за «Аталанту»:

⚽️ Дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда», выйдя на замену – и забил.

⚽️ Дебютировал в Серии А, выйдя на замену – «Интеру» забил.

⚽️ Впервые вышел в старте, это случилось в матче Кубка Италии – забил «Кальяри».

⚽️ Теперь снова вышел в Кубке – на этот раз забил победный в ворота «Лацио».

Про первые три вы уже достаточно читали. А вот как случился четвертый гол:

«Аталанта» принимала «Лацио» в четвертьфинале Кубка. Миранчук снова вышел в стартовом составе, как и в прошлой игре турнира.

2:2 уже в первом тайме – «Аталанта» забила, потом пропустила два, но сравнял Руслан Малиновский.

Во втором тайме Миранчук вышел один на один и четко реализовал момент.

3:2 – счет таким и остался, хотя мог быть и больше – Сапата не забил пенальти.

Так гол Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал, а сам он был заменен через пару минут после победного мяча.

«Аталанта» в инстаграме написала имя Миранчука на русском языке.