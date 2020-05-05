Мартен де Рон
Серия А
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#Мартен де Рон #Футбол #Серия А #Аталанта

Возможно, лучший твиттер футболиста. Внутри: троллинг Трампа, эксперименты с гуглом и бешеная самоирония

05 мая, 19:45
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Мартену де Рону 29 лет. «Аталанта» вообще покупала его дважды: сначала за миллион забрала из голландской лиги, а потом вернула через год после ссылки в «Мидлсбро». Когда говорят об игре «Аталанты», вспоминают кучу голов и всех, кто эти голы забивает. Де Рон в этой команде не выделяется частыми голами, поэтому напоминает о себе сам.

Его соцсети всегда на виду – там де Рон постоянно троллит самого себя и других игроков. Изначально его аккаунт ничем не отличался от обычного твиттера футболиста. Фотографии с семьей, поздравления для партнеров и благодарности для фанатов. Все изменилось в последние пару лет. Сейчас де Рон постоянно иронизирует и над кем-нибудь смеется (чаще над собой).

Вот лишь некоторые из его постов:

«Мы достигли Лиги чемпионов, а ребята посередине сразу прдумали, что они могут носить шорты в стиле Роналду».

«Извини, Луис, в следующий раз я принесу тебе затычки для ушей», – так де Рон радовался голу «Аталанты».

Бесценная радость после успеха: «Какая победа перед новой Курвой! (У меня еще нет фотографий, но сегодня вечером я ужинаю, поэтому нужно кое-что опубликовать сейчас)».

Заигрывает с гуглом: ищет форварда «Аталанты» Сапату – находит козу.

Де Рон постоянно выделяет Питера Крауча. Так он отметил завершение его карьеры: «Поздравляю с красивой карьерой. Хотя мы мало играли друг против друга, я буду дорожить нашими совместными фото».

Отсылка к Краучу есть и еще в одном твите. Де Рона спрашивали, кем бы он стал без карьеры в футболе: «Как однажды сказал Крауч: «Возможно, все еще был бы девственником». Но их совместное фото все равно лучшее:

Дональд Трамп говорит, что Америка первая. Де Рон так не считает:

Поздравлял ван Перси с днем рождения, но не нашел в гугле совместных фотографий. Предложение сделать фото = поздравление.

Креативная поддержка для Кайла Уокера, который встал в ворота «Ман Сити»: «Не беспокойся – могло быть хуже». В этом моменте мяч от лица Кепы залетел в ворота.

Десятилетие в футболе – Мартен де Рон. Подборка гримас в стиле Фила Джонса (у него они вон какие).

«Атланта» выиграла у «Валенсии» в первом матче, но де Рон впечатлился не этим – на него подписался Питер Крауч. И для него это главное событие недели.

Реакция де Рона на проход «Аталанты» в четвертьфинал ЛЧ: «Думал, что у меня пропало зрение, но на самом деле счет 3:4. Последняя восьмерка в ЛЧ!». На фото – он.

30 апреля де Рон снова выложил эту фотографию, но уже прикрепил к ней женские ноги.

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