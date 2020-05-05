Возможно, лучший твиттер футболиста. Внутри: троллинг Трампа, эксперименты с гуглом и бешеная самоирония
Мартену де Рону 29 лет. «Аталанта» вообще покупала его дважды: сначала за миллион забрала из голландской лиги, а потом вернула через год после ссылки в «Мидлсбро». Когда говорят об игре «Аталанты», вспоминают кучу голов и всех, кто эти голы забивает. Де Рон в этой команде не выделяется частыми голами, поэтому напоминает о себе сам.
Его соцсети всегда на виду – там де Рон постоянно троллит самого себя и других игроков. Изначально его аккаунт ничем не отличался от обычного твиттера футболиста. Фотографии с семьей, поздравления для партнеров и благодарности для фанатов. Все изменилось в последние пару лет. Сейчас де Рон постоянно иронизирует и над кем-нибудь смеется (чаще над собой).
Вот лишь некоторые из его постов:
«Мы достигли Лиги чемпионов, а ребята посередине сразу прдумали, что они могут носить шорты в стиле Роналду».
«Извини, Луис, в следующий раз я принесу тебе затычки для ушей», – так де Рон радовался голу «Аталанты».
Бесценная радость после успеха: «Какая победа перед новой Курвой! (У меня еще нет фотографий, но сегодня вечером я ужинаю, поэтому нужно кое-что опубликовать сейчас)».
Заигрывает с гуглом: ищет форварда «Аталанты» Сапату – находит козу.
Де Рон постоянно выделяет Питера Крауча. Так он отметил завершение его карьеры: «Поздравляю с красивой карьерой. Хотя мы мало играли друг против друга, я буду дорожить нашими совместными фото».
Отсылка к Краучу есть и еще в одном твите. Де Рона спрашивали, кем бы он стал без карьеры в футболе: «Как однажды сказал Крауч: «Возможно, все еще был бы девственником». Но их совместное фото все равно лучшее:
Дональд Трамп говорит, что Америка первая. Де Рон так не считает:
Поздравлял ван Перси с днем рождения, но не нашел в гугле совместных фотографий. Предложение сделать фото = поздравление.
Креативная поддержка для Кайла Уокера, который встал в ворота «Ман Сити»: «Не беспокойся – могло быть хуже». В этом моменте мяч от лица Кепы залетел в ворота.
Десятилетие в футболе – Мартен де Рон. Подборка гримас в стиле Фила Джонса (у него они вон какие).
«Атланта» выиграла у «Валенсии» в первом матче, но де Рон впечатлился не этим – на него подписался Питер Крауч. И для него это главное событие недели.
Реакция де Рона на проход «Аталанты» в четвертьфинал ЛЧ: «Думал, что у меня пропало зрение, но на самом деле счет 3:4. Последняя восьмерка в ЛЧ!». На фото – он.
30 апреля де Рон снова выложил эту фотографию, но уже прикрепил к ней женские ноги.