Возможно, лучший твиттер футболиста. Внутри: троллинг Трампа, эксперименты с гуглом и бешеная самоирония

Мартену де Рону 29 лет. «Аталанта» вообще покупала его дважды: сначала за миллион забрала из голландской лиги, а потом вернула через год после ссылки в «Мидлсбро». Когда говорят об игре «Аталанты», вспоминают кучу голов и всех, кто эти голы забивает. Де Рон в этой команде не выделяется частыми голами, поэтому напоминает о себе сам.

Его соцсети всегда на виду – там де Рон постоянно троллит самого себя и других игроков. Изначально его аккаунт ничем не отличался от обычного твиттера футболиста. Фотографии с семьей, поздравления для партнеров и благодарности для фанатов. Все изменилось в последние пару лет. Сейчас де Рон постоянно иронизирует и над кем-нибудь смеется (чаще над собой).

Вот лишь некоторые из его постов:

«Мы достигли Лиги чемпионов, а ребята посередине сразу прдумали, что они могут носить шорты в стиле Роналду».