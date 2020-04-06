Недавно «Спартак» был единственным клубом ЛЧ без медиа на английском. Но сейчас есть хороший твиттер

В плане медийности на «Спартак» смотреть было тоскливо. Той же осенью клуб грохнул на всю Европу разгромом 5:1 «Севильи», но почитать про это иностранцу было просто негде. Хотя в дальнейшем особых поводов не было – больше «Спартак» с тех пор в Европе классными результатами не отмечался, но за развитие бренда было неприятно.

Англоязычный твиттер появился летом 2018-го и за полгода собрал менее тысячи подписчиков (у англоязычных твиттеров ЦСКА и «Зенита» – десятки тысяч).

Спустя еще год, сейчас – весной 2020-го – сложно поверить в то, насколько он преобразился. Подписчиков даже в пять раз не возросло – всего 3200. Но теперь точно: любому заинтересовавшемуся «Спартаком» иностранцу не будет скучно, а при знании английского – все будет понятно. Просто потому, что теперь аккаунт ведется бодро, весело, активно и регулярно.

Даже начальная дерзкая надпись Everyone’s favourite Russian team («Всеми любимая российская команда») – уже непохожа на сухое, унылое и безэмоциональное ведение соцсетей раньше. Зато теперь и контент разнообразный, а сам клуб с удовольствием ввязывается в челленджи.

Обычный матчдэй на английском: актуальные фотографии и видеоролики, основные события в онлайне, перевод главных цитат.