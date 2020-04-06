Недавно «Спартак» был единственным клубом ЛЧ без медиа на английском. Но сейчас есть хороший твиттер
В сезоне-2017/18 «Спартак» вернулся в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва и еще до группового этапа показал грустный уровень клубного медиа. Он стал единственным клубом из 32-х на групповом этапе, у которого нет сайта или аккаунта в соцсетях на английском языке.
В плане медийности на «Спартак» смотреть было тоскливо. Той же осенью клуб грохнул на всю Европу разгромом 5:1 «Севильи», но почитать про это иностранцу было просто негде. Хотя в дальнейшем особых поводов не было – больше «Спартак» с тех пор в Европе классными результатами не отмечался, но за развитие бренда было неприятно.
Англоязычный твиттер появился летом 2018-го и за полгода собрал менее тысячи подписчиков (у англоязычных твиттеров ЦСКА и «Зенита» – десятки тысяч).
Спустя еще год, сейчас – весной 2020-го – сложно поверить в то, насколько он преобразился. Подписчиков даже в пять раз не возросло – всего 3200. Но теперь точно: любому заинтересовавшемуся «Спартаком» иностранцу не будет скучно, а при знании английского – все будет понятно. Просто потому, что теперь аккаунт ведется бодро, весело, активно и регулярно.
Даже начальная дерзкая надпись Everyone’s favourite Russian team («Всеми любимая российская команда») – уже непохожа на сухое, унылое и безэмоциональное ведение соцсетей раньше. Зато теперь и контент разнообразный, а сам клуб с удовольствием ввязывается в челленджи.
Обычный матчдэй на английском: актуальные фотографии и видеоролики, основные события в онлайне, перевод главных цитат.
Фотографии в обычные дни.
Взаимодействие с информацией из других аккаунтов – твиттера «Матч Премьер».
Статистика в удобном формате.
Или вот такие красочные вещи.
Исторические воспоминания.
Шутки, конечно.
Успехи игроков в национальных сборных.
И прочее подобное. Казалось бы, ничего особенного для солидного клуба в современных условиях – просто бодрый англоязычный твиттер с максимумом информации в удобном виде. Но представить себе таким иностранный твиттер «Спартака» еще года полтора назад было невозможно.
Тем интереснее, как этот аккаунт выживает в то время, когда футбола нет. В России матчи РПЛ остановились в середине марта. Чем англоязычный твиттер «Спартака» занимался с тех пор?
Рубился с твиттером «Сток Сити» в «четыре в ряд»:
Советовал во время пандемии коронавируса тщательно мыть руки, при этом напевая песню про «Спартак».
Показывал, чем занимаются игроки.
Взаимодействовал с подписчиками (например, просил написать про первый матч в качестве фаната):
Призывал сыграть в FIFA20:
Поддержал челлендж про четырех звезд из клуба:
Поучаствовал в турнире на звание самого популярного клуба Европы, который выиграл «Спартак». Про турнир узнали даже в Госдуме – Дмитрий Свищев поздравил клуб с победой, а мы писали про него в самый разгар (кстати, в «товарищеском матче» «Спартак» – «Галатасарай» проголосовало более 50 тысяч человек).
Вспоминал даже такие старые фишки, как талисман в виде рыжего кота.
Это все помимо обычных активностей вроде поздравления Кутепова с рождением дочери или рассказами про день в истории. Для сравнения, в русскоязычном официальном твиттере, в основном, поздравления с днями рождения и анонсы клубных передач.
Еще раз: в таком развитии англоязычного аккаунта нет ничего героического, так и должен выглядеть современный твиттер большого клуба. Но в случае со «Спартаком» никакой успешной международной интеграции у его аккаунтов никогда и не было, так что сейчас это смотрится непривычно.
Непривычно, но очень приятно. Наконец-то! Как и то, что на официальном сайте уже давно активно работают английская и китайская версии.