Кобе Брайант
НБА
баскетбол
Лос-Анджелес Лейкерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кобе Брайант #НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс

Пользователь реддита неделю превращал кусок дерева в Кобе Брайанта. Вот весь процесс – за две минуты

03 апреля, 19:30

Парень из Вьетнама вырезает из дерева персонажей комиксов и аниме, а потом выкладывает результат в блог на реддит.  Одна из самых хитовых работ (почти 14 тысяч лайков за 8 часов) посвящена Кобе Брайанту. Мастер потратил неделю, но основные моменты уместил в двухминутном видео. 

Стоимость скульптуры автор оценил в $390. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Кобе, мы скучаем
Легендарное прощание Кобе с баскетболом: 60 очков в матче и речь, которую затем повторил Обама
Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
Каким мы запомним Кобе Брайанта – большая фотогалерея
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кобе Брайант
#НБА
#баскетбол
#Лос-Анджелес Лейкерс