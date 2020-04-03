Кобе Брайант
НБА
баскетбол
Лос-Анджелес Лейкерс
Пользователь реддита неделю превращал кусок дерева в Кобе Брайанта. Вот весь процесс – за две минуты
03 апреля, 19:30
Парень из Вьетнама вырезает из дерева персонажей комиксов и аниме, а потом выкладывает результат в блог на реддит. Одна из самых хитовых работ (почти 14 тысяч лайков за 8 часов) посвящена Кобе Брайанту. Мастер потратил неделю, но основные моменты уместил в двухминутном видео.
Стоимость скульптуры автор оценил в $390.
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