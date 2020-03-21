Французский твиттер проводит чемпионат по популярности футбольных клубов. От России в плей-офф вышел «Спартак»

Эпидемия коронавируса изменила спортивные соцсети – теперь там новости о заболевших, странные челленджи и ретро-посты. Недавно клубные твиттеры сражались в крестики-нолики и «четыре в ряд», теперь новая битва – за популярность.

Твиттер Les Sondages Sports придумал новую забаву и назвал ее European Popularity Cup 2020. Сначала он выбрал 64 популярных клуба из 24 европейских стран. От России туда попали «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.