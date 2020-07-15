«Аталанта» каждый год дает по паре минут третьему вратарю. Просто из уважения

В 33 туре «Аталанта» так легко раскатывала «Брешию», что в конце матча выпустила третьего вратаря. Основной у нее – Голлини, дублер – Спортьелло, а третий – это Франческо Росси, который вышел при счете 6:1 за десять минут до конца.

Росси при тренере Гасперини неизменно выходит играть по разу в сезон:

2017/18: вышел в последнем туре на 83-й минуте против «Кальяри». С ним «Аталанта» пропустила гол, а потом еще и не забила пенальти и проиграла 0:1. «Кальяри» бился за сохранение места в Серии А и остался.

Хотя претензии к вратарю из-за гола вряд ли уместны: