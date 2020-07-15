«Аталанта» каждый год дает по паре минут третьему вратарю. Просто из уважения
В 33 туре «Аталанта» так легко раскатывала «Брешию», что в конце матча выпустила третьего вратаря. Основной у нее – Голлини, дублер – Спортьелло, а третий – это Франческо Росси, который вышел при счете 6:1 за десять минут до конца.
Росси при тренере Гасперини неизменно выходит играть по разу в сезон:
2017/18: вышел в последнем туре на 83-й минуте против «Кальяри». С ним «Аталанта» пропустила гол, а потом еще и не забила пенальти и проиграла 0:1. «Кальяри» бился за сохранение места в Серии А и остался.
Хотя претензии к вратарю из-за гола вряд ли уместны:
2018/19: вышел в последнем туре на 90-й минуте против «Сассуоло». «Аталанта» вела 3:1 и так же закончила. «Аталанта» билась за место в ЛЧ, «Сассуоло» не бился ни за что.
2019/20: вышел в легком матче 33-го тура на 80-й минуте против «Брешии». «Аталанта» при нем пропустила гол, победила 6:2. «Аталанта» уже никак не упустит место в ЛЧ, у «Брешии» очень мало шансов остаться в Серии А.
От гола и тут спасти было сложно:
Вратарем Росси стал в шесть лет, потому что любил прыгать. Сейчас ему 29, он принадлежит «Аталанте» с 2009 года, а занимался в ее системе еще в детстве. Как стал профессионалом – долго ездил по арендам в низшие лиги, затем утвердился в «Аталанте» третьем вратарем.
«Конечно, это другая роль, – говорит Росси о своем статусе в команде. – Но я чувствую себя частью отличного коллектива с профессионалами высочайшего уровня». И о дебюте в Серии А против «Кальяри»: «Я был абсолютно счастлив, хоть и пропустил гол через пять минут. Счастлив еще и потому, что там была моя мама, и она видела мой дебют».
Мама умерла через два месяца после того матча. На похороны пришел весь клуб – тренеры, игроки и персонал.