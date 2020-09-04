«Аталанта» представила Миранчука роликом об ожидании. «Локо» объявил о трансфере почти неделю назад

30 августа – «Локо» на официальном сайте сообщил об уходе Алексея Миранчука в «Аталанту». Сам Миранчук не играл в матче с «Зенитом» из-за травмы, но вышел на поле в перерыве и попрощался с фанатами:

«Хочу поблагодарить всех вас. Здесь, вместе с вами, я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом: и в сложные, и в легкие моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой».

1 сентября – Миранчук прилетел в Бергамо и даже дал свое первое маленькое интервью. «Я счастлив», – сказал он итальянским журналистам на английском.

В тот же день по поводу трансфера высказался главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини:

«Миранчук – замена Иличичу, хотя он и не повторяет его роль. Я уже просил подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что мы понимали: Иличич не сможет играть в каждом матче».

2 сентября – появились первые фотографии Миранчука в футболке «Аталанты». Он взял 59-й номер.