Пашалич провалился в «Спартаке», зато сейчас тащит «Аталанту»

«Брешию» Пашалич разносил показательно – два гола в первом круге и целый хет-трик во втором. А в Лиге чемпионов оформил два ассиста в игре плей-офф с «Валенсией».

Причина такого прогресса – Джан Пьеро Гасперини. Тренер регулярно его хвалил, даже когда Пашалич играл редко. Давал время на адаптацию, поддерживал во время неудач и дождался, когда он заиграл мощно.

«Гасперини – тот человек, из-за которого я до сих пор тут», – это сказал уже сам Пашалич. Ему сильно недоставало веры тренера, но чисто психологически он вписался в команду идеально, пусть и произошло это не сразу. В четвертьфинале ЛЧ с «ПСЖ» он забил очередной красивый гол. Если бы не последние минуты, гола бы хватило для выхода в полуфинал.