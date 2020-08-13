Пашалич провалился в «Спартаке», зато сейчас тащит «Аталанту»
«Спартак» летом 2017 года потерял надолго из-за травмы Романа Зобнина и арендовал у «Челси» Марио Пашалича на сезон. Договориться было легко – Массимо Каррера в отличных отношениях с тренировавшим тогда «Челси» Антонио Конте.
Радость от Пашалича в «Спартаке»:
• Голы ЦСКА (дважды) и «Зениту». Причем два раза забивал в компенсированное время, а болельщики шутили:
• Легендарные 5:1 с «Севильей», когда выход на замену Пашалича усмирил «Севилью» во втором тайме – уже после того, как «Спартак» навел порядок в центре поля, посыпались голы.
Грусть от Пашалича в «Спартаке»:
• Практически все остальное время.
«Взяли футболистов по принципу «на безрыбье и рак рыба», – гремел Евгений Ловчев. «Пашалич — средний игрок. Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию», – утверждал Дмитрий Аленичев. Каррера защищал Пашалича, отвечая на вопрос о том, достаточно ли у игрока мотивации: «Если бы было по-другому, он бы не выходил». Но «Спартак» получил явно не то, что хотел.
«Мне кажется, он не так сильно полюбил «Спартак», чтобы тот запал ему в сердце», – рассказывал Никола Влашич. И подробнее: «Ему здесь не понравилось. Каррера сначала хотел видеть его в команде, а потом посадил на скамейку. Это было странно. Он лично позвонил ему, сказал, что Марио будет играть в каждой игре. Пашалич согласился, но в итоге разочаровался. Он мне сказал: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!»
Пашалич отбыл из «Спартака» и продолжил разъезды по арендам. Следующая остановка – «Аталанта», тут-то он и задержался. И будет играть дальше.
- Первая часть сезона-2018/19 – больше выходы на замену и адаптация.
- Вторая часть сезона-2018/19 – голы и более стабильное выступление.
- Сезон-2019/20 – стопроцентная основа и 9+5 по «гол плюс пас» за сезон.
Пашалич осмелел настолько, что забил пяткой «Брешии»:
А победный гол «Роме» – просто невообразимая красота:
«Брешию» Пашалич разносил показательно – два гола в первом круге и целый хет-трик во втором. А в Лиге чемпионов оформил два ассиста в игре плей-офф с «Валенсией».
Причина такого прогресса – Джан Пьеро Гасперини. Тренер регулярно его хвалил, даже когда Пашалич играл редко. Давал время на адаптацию, поддерживал во время неудач и дождался, когда он заиграл мощно.
«Гасперини – тот человек, из-за которого я до сих пор тут», – это сказал уже сам Пашалич. Ему сильно недоставало веры тренера, но чисто психологически он вписался в команду идеально, пусть и произошло это не сразу. В четвертьфинале ЛЧ с «ПСЖ» он забил очередной красивый гол. Если бы не последние минуты, гола бы хватило для выхода в полуфинал.
Кажется, попал к нужному тренеру в нужную систему. В Спартаке - нулище же
Никуда он ее не вытащил. В отпуск он ее вытащил.